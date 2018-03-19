Квартирная «оттепель»: в Екатеринбурге за год выросла цена на советские хрущёвки

Екатеринбурге подскочила цена на хрущёвки. Аналитики N1.RU пришли к выводу, что цена за один «квадрат» в хрущёвках Екатеринбурга выросла за год в среднем на 6% — с 59,1 тысячи рублей до 62,6 тысячи рублей.

Самый большой скачок произошёл в Юго-Западном районе — на 14%. На Старой Сортировке — на 9%, в центре цены выросли на 7%.

Теперь средняя цена советской типовой квартиры на Химмаше составляет 2,16 миллиона, а вот в центре уже 3 миллиона. Средняя площадь выставленных на продажу хрущёвок — 40 «квадратов».

Половина квартир, которые выставлены на продажу, — двухкомнатные. Однокомнатных хрущёвок на рынке 35%, а трёшек — 15%.

— Объективных причин для роста цен на квартиры в домах старого фонда нет, — рассказала руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая. — Вероятно, он обусловлен желанием собственников таких объектов купить более современное жильё, но при этом максимально сократить разницу в цене.

В январе мы писали о том, что средняя стоимость квадратного метра в домах довоенной постройки сравнялась с ценами на новостройки в спальных районах города.

В конце прошлого года аналитики N1.RU называли самые дорогие улицы города. Лидером рейтинга стала улица Николая Никонова, где стоимость квадратного метра в среднем по городу составила 160 тысяч рублей. А в феврале этого года мы составили топ-10 улиц Екатеринбурга с самыми дешёвыми квартирами.