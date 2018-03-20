Ещё
В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Кроме того, на динамику мировых фондовых индексов негативно повлияли отдельные корпоративные новости, основным источником которых стал высокотехнологичный сектор. Между тем снижение по индексу РТС было отчасти компенсировано укреплением доллара США, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Подорожали акции АФК Система (AFKS, +1.8%) после выхода сообщений о снятии судебных ограничений по активам корпорации. Мегафон (MFON) подорожал на 1.7%, Новатэк (NVTK) — на 1.3%. В минусе закрылись НЛМК (NLMK, -3.1%), Мечел (MTLR, -2.9%), Северсталь (CHMF, -2.5%).
Во втором эшелоне вновь наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 17.5%, Коршуновского ГОКа (KOGK) — на 7.2%, ДВМП (FESH) — на 5.3%.
Фондовые индексы США понизились на 1.3% — 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, что негативно влияет на активность инвесторов на развивающихся рынках. Тем не менее, реализация сценария заметного движения вниз выглядит маловероятной, по крайней мере, до выхода комментария ФРС, который может определить ожидания трейдеров в отношение кривой процентных ставок.
На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое затишье — с позиций технического анализа, вблизи уровня 58.0 по паре доллар-рубль было встречено сопротивление, после чего вероятен некоторый период коррекции-консолидации.
Прайм: последние новости
Голосование на выборах завершилось в последнем регионе России Биткоин слабо дорожает на комментариях главы Банка Англии Биткоин коррекционно дорожает до $8,3 тыс после удешевления в выходные
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей43
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России339
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной458
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос69
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение