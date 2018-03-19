Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2280, 2260 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2300, 2320 п.

После умеренно негативного открытия индекса МосБиржи наиболее вероятен его переход в состояние консолидации в ожидании новых значимых драйверов. Предсказуемый исход президентских выборов в России , скорее всего, не найдет заметного отражения в динамике российского фондового рынка.

Выхода значимых статистических показателей в США сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,97%) и РТС (+0,56%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вместе с тем, их внутридневная динамика выглядела неоднозначной. В первые часы торгов они существенно просели, несмотря на нейтральный внешний фон. Во второй половине дня на локальном рынке все же возобладал оптимизм. Это было лишь отчасти связано с вечерним ростом стоимости фьючерсов на нефть и позитивным открытием рынка акций в США. Основным внутренним фактором для локального фондового рынка стали приближающиеся президентские выборы. Вопреки обоснованным опасениям массового сокращения «длинных» позиций, явный перевес по итогам дня остался за «быками». Сохраняющаяся внешнеполитическая напряженность также не стала препятствием для вечерних покупок в российских акциях.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 7,7 п., или 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС. На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Достаточно заметным и интересным событием в минувшую пятницу стали сравнительно большие объемы торгов по многим российским акциям, состоявшиеся в период аукциона закрытия. В результате указанной процедуры цена закрытия многих отечественных акций заметно сместилась как в позитивном, так и в негативном направлении. Так, бумаги торговой сети Магнит (MGNТ RM, -3,73%) потеряли в последние минуты торгов около 3% и закрылись с сильным понижением по итогам дня. В то же время, бумаги «МосБиржи» ( MOEX RM, +3,42%) в ходе аукциона закрытия прибавили боле 1,5%.

Акции Алроса (ALRS RM, +2,93%) под конец минувшей торговой недели пользовались повышенным спросом, вопреки недавней публикации слабой финансовой отчетности алмазодобывающей компании по МСФО. Ее консолидированная прибыль по итогам 2017 года сократилась на 41%, до уровня 78,6 млрд руб. Кроме того, годовая выручка уменьшилась на 13%. Ухудшение основных финансовых показателей было обусловлено укреплением курса рубля и падением средней цены реализованных ювелирных алмазов в результате изменения ассортимента. В то же время, аргументом в пользу покупок в акциях Алроса послужило сообщение о существенном увеличении объемов продаж алмазов и бриллиантов в начале текущего года. В январе они возросли на 38%, а в феврале увеличились на 35% в денежном выражении.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, +5,05%) сумели отскочить вверх от своего двухмесячного минимума, достигнутого в ходе предыдущих торгов. Стимулом для коррекционного повышения послужило сообщение о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 0,130383141762452 руб. на акцию, что составит порядка 3.4% от цены пятничного закрытия. Поводом для недавних распродаж в указанных бумагах выступило состоявшееся размещение 1,14% от уставного капитала ИнтерРао с дисконтом около 5,2% по отношению к их рыночной стоимости. Эта сделка была связана с реализацией опционов на продажу участниками программы долгосрочной мотивации менеджмента.

Акции Мегафон (MFON RM, -2,76%) вновь находились под давлением в связи с недавним сообщением эмитента о том, что выплата дивидендов в текущем году не планируется. Кроме того, скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента «Мегафона» по итогам 2017 года сократилась на 29%, до уровня 20,52 млрд руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным понижением в пределах 0,8%. Контракты на нефть сорта Brent после резкого пятничного прироста подешевели на 0,5%. Фьючерсы на золото понизились в стоимости на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1%. Гонконгский Hang Seng незначительно повысился.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.