Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,32% — до $66,26 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,32%, составив $62,26 за баррель.