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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,32% — до $66,26 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,32%, составив $62,26 за баррель.
RT на русском: последние новости
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