Майнеры примут участие во флэшмобе Час Земли

В этом году майнеры будут участвовать в международной акции «Час Земли». Добытчики криптовалюты со всего мира отключат оборудование в знак неравнодушия к будущему нашей планеты.

«Час Земли» — это международная акция, в ходе которой жители мегаполисов и городов отключают электричество в своем доме на один час. Как правило, данная акция проходит в последние дни марта.

24 марта майнеры тоже примут участие в флешмобе. Присоединившись к инициативе, майнеры продемонстрируют свою социальную ответственность и стремление к заботе о планете. По расчету аналитиков, сеть Bitcoin потребляет 50 тераватт в час, а для охлаждение оборудования требует еще большего объема электроэнергии. Всего лишь за один час, майнеры способны сэкономить внушительное количество электричества.

Также большинство криптосообществ планирует создавать майнинг-центры около возобновляемых природных ресурсов. Это поможет снизить энергозатратность и убережет природу от трагических последствий.

Ранее мы писали, как майнеры возрождают экономику депрессивного городка.

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