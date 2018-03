Юный галерист: дочь Бейонсе предложила баснословную сумму за картину на аукционе

Вчера Бейонсе вместе с супругом Джей Зи и дочерью Блу Айви приняла участие в аукционе, который организовала ее мама Тина Ноулз . Певица и ее малышка пришли на мероприятие в роскошных золотых платьях, но далеко не это стало поводом для обсуждений в Сети. Поклонников Бейонсе удивило то, как Блу Айви профессионально участвовала в торгах.

Бейонсе с дочкой

Дочери Джей Зи очень понравилось акриловое полотно молодого художника Сидни Пуатье, и она предложила за него 17 тысяч долларов. После кто-то в зале повысил ставку до 18 тысяч, а ответ на это Блу Айви подняла цену до 19 тысяч. Родители пытались помешать девочке купить картину, и этот момент запечатлели на камеру. В результате торгов Блу Айви проиграла. Однако девочка не позволила своим родителям уйти с аукциона с пустыми руками. Так, Бейонсе купила серьги-пантеры Lorraine Schwartz за 17 тысяч долларов.

Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq

— Proto (@The__Prototype) March 18, 2018

Напомним, что помимо Блу Айви супруги воспитывают двойняшек Сэра и Руми, которые родились летом прошлого года.