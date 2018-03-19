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Юный галерист: дочь Бейонсе предложила баснословную сумму за картину на аукционе
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Юный галерист: дочь Бейонсе предложила баснословную сумму за картину на аукционе 

Журнал ОК! 7 часов назад
Вчера Бейонсе вместе с супругом Джей Зи и дочерью Блу Айви приняла участие в аукционе, который организовала ее мама Тина Ноулз. Певица и ее малышка пришли на мероприятие в роскошных золотых платьях, но далеко не это стало поводом для обсуждений в Сети. Поклонников Бейонсе удивило то, как Блу Айви профессионально участвовала в торгах.
Бейонсе с дочкой
Дочери Джей Зи очень понравилось акриловое полотно молодого художника Сидни Пуатье, и она предложила за него 17 тысяч долларов. После кто-то в зале повысил ставку до 18 тысяч, а ответ на это Блу Айви подняла цену до 19 тысяч. Родители пытались помешать девочке купить картину, и этот момент запечатлели на камеру. В результате торгов Блу Айви проиграла. Однако девочка не позволила своим родителям уйти с аукциона с пустыми руками. Так, Бейонсе купила серьги-пантеры Lorraine Schwartz за 17 тысяч долларов.
Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq
— Proto (@The__Prototype) March 18, 2018
Напомним, что помимо Блу Айви супруги воспитывают двойняшек Сэра и Руми, которые родились летом прошлого года.
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