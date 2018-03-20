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Бейонсе с мамой и дочкой вышла в свет в роскошных нарядах
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Бейонсе с мамой и дочкой вышла в свет в роскошных нарядах 

Letidor.ru 8 часов назад
Фото: Letidor.ru
Популярная певица Бейонсе и ее семья смогли поразить публику своими нарядами на гала-вечере Wearable Art Gala, который прошел в центре WACO в Лос-Анджелесе. Мероприятие представляло собой аукцион, организованный мамой звезды — Тиной Ноулз. Бейонсе и ее дочь выбрали для выхода в свет платья необычной формы золотого цвета. А ее мама поразила всех нарядом с накидкой в виде крыльев.
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:20 PDT  Заметим, что особое внимание на аукционе смогла привлечь к себе дочь Бейонсе Блю Айви Картер. Девочка чуть не приобрела акриловое полотно молодого художника Сидни Пуатье за 19 тыс. долларов. Однако, родителям удалось вовремя объяснить, что это была шутка. Тем не менее, пара все-таки не ушла без покупок. Сообщается, что по просьбе дочери Бейонсе купила серьги-пантеры Lorraine Schwartz за 17 тысяч долларов.
Кстати, момент, когда Блю Айви Картер, неожиданно для родителей, подняла руку на аукционе и сделала ставку, уже появился в Сети.
Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq— Proto (@The__Prototype) 18 марта 2018 г.
Кстати, с кем во время мероприятия были младшие дети Бейонсе и Джей Зи — не сообщается.
Напомним, 1 февраля стало известно, что певица Бейонсе ждет двойню. В своем Instagram звезда опубликовала снимок с округлившимся животом и все рассказала поклонникам, не упомянув при этом пол детей. Кадр мгновенно стал популярным. А чуть позже СМИ сообщили, что певица ждет мальчика и девочку. Рождение малышей состоялось в середине июня прошлого года. Их назвали Сэр Картер и Руми.
Супруг Бейонсе и американский рэпер Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, давно уговаривал жену родить ему еще детей. До этого у пары была только одна совместная дочь. Девочку зовут Блю Айви Картер. Она родилась в январе 2012 года.
Кстати, ранее Бейонсе показывала близнецов лишь однажды — почти сразу после их рождения.
Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT  Фото: Instagram / @beyonce
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