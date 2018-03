Бейонсе с мамой и дочкой вышла в свет в роскошных нарядах

Популярная певица Бейонсе и ее семья смогли поразить публику своими нарядами на гала-вечере Wearable Art Gala, который прошел в центре WACO в Лос-Анджелесе . Мероприятие представляло собой аукцион, организованный мамой звезды — Тиной Ноулз . Бейонсе и ее дочь выбрали для выхода в свет платья необычной формы золотого цвета. А ее мама поразила всех нарядом с накидкой в виде крыльев.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:20 PDT Заметим, что особое внимание на аукционе смогла привлечь к себе дочь Бейонсе Блю Айви Картер . Девочка чуть не приобрела акриловое полотно молодого художника Сидни Пуатье за 19 тыс. долларов. Однако, родителям удалось вовремя объяснить, что это была шутка. Тем не менее, пара все-таки не ушла без покупок. Сообщается, что по просьбе дочери Бейонсе купила серьги-пантеры Lorraine Schwartz за 17 тысяч долларов.

Кстати, момент, когда Блю Айви Картер, неожиданно для родителей, подняла руку на аукционе и сделала ставку, уже появился в Сети.

Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq— Proto (@The__Prototype) 18 марта 2018 г.

Кстати, с кем во время мероприятия были младшие дети Бейонсе и Джей Зи — не сообщается.

Напомним, 1 февраля стало известно, что певица Бейонсе ждет двойню. В своем Instagram звезда опубликовала снимок с округлившимся животом и все рассказала поклонникам, не упомянув при этом пол детей. Кадр мгновенно стал популярным. А чуть позже СМИ сообщили, что певица ждет мальчика и девочку. Рождение малышей состоялось в середине июня прошлого года. Их назвали Сэр Картер и Руми.

Супруг Бейонсе и американский рэпер Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, давно уговаривал жену родить ему еще детей. До этого у пары была только одна совместная дочь. Девочку зовут Блю Айви Картер. Она родилась в январе 2012 года.

Кстати, ранее Бейонсе показывала близнецов лишь однажды — почти сразу после их рождения.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT Фото: Instagram / @beyonce

