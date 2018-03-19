Профессор Катасонов: Спасет ли Россия свою экономику от катастрофы

Международная обстановка в мире стремительно обостряется. В этих условиях все более актуальной становится задача дедолларизации российской экономики. В том числе сферы международных расчетов и платежей. Согласно данным Банка России, за период 2013-2017 гг. в поступлениях от экспорта России доля доллара США уменьшилась с 79,6% до 68,8%. А в платежах по импорту — с 40,6% до 36,3%. Прогресс имеется, но темпы эмансипации от указанной мировой валюты следует увеличить.

В условиях экономических санкций существует угроза блокировки расчетов и платежей России через систему СВИФТ, поэтому нам необходимо максимально быстро перестраивать свои расчеты с остальным миром на основе альтернативных платежных систем, доступ к которым со стороны Вашингтона и его ближайших союзников был бы невозможен. Банк России в декабре 2014 года сообщил о запуске системы, альтернативной СВИФТ. Она называется СПФС (система передачи финансовых сообщений). Неплохо. Но, во-первых, СПФС функционально все еще отстает от конкурента, поддерживая порядка 100 типов сообщений — это в два раза меньше, чем в СВИФТ. Во-вторых, что еще более серьезно, СПФС обслуживает только российских участников (преимущественно это банки — внутренние корреспондентские отношения), система по-прежнему не защищает сферу международных расчетов. Как сообщают российские СМИ, СПФС рассматривается российскими банками как «запасной аэродром», международные операции продолжают осуществляться преимущественно через СВИФТ.

С момента создания СПФС прошло более трех лет. Все это время мы находились под дамокловым мечом блокировки, которая стала бы катастрофой для российской экономики, сильно завязанной на внешние рынки и международные расчеты. СПФС оставалась в границах России. И лишь в конце прошлого — начале нынешнего года обозначилось некоторое шевеление со стороны тех, кто обязан действительно отвечать за нашу валютно-финансовую оборону.

Во-первых, на волне нынешних горячих дискуссий о настоящем и будущем криптовалют стала постепенно формироваться и кристаллизоваться точка зрения, что возможной и наиболее полезной сферой использования цифровых валют могут оказаться международные расчеты. Речь, естественно идет не о биткойне или иных частных криптовалютах, а об официальных цифровых валютах стран-партеров. По мнению сторонников данной идеи, это могут быть, например, цифровые рубли или цифровые юани. А могут быть и какие-то коллективные цифровые валюты, которые могут конвертироваться в национальные денежные единицы стран-партнеров. За использование цифровых валют в международных расчетах активно выступает, в частности, советник президента РФ Сергей Глазьев . Возможность создания единой цифровой валюты в рамках Евразийского экономического союза БРИКС начнет обсуждать Центробанк РФ в 2018 году — заявила перед новым годом первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова . Вот ее слова: «Мы пока находимся в самом начале пути переговоров на тему. Я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке в том числе подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты». Кое-какие дискуссии по цифровым валютам в этом году уже ведутся, правда, Центробанк в них еще замечен не был.

Некоторые эксперты и чиновники выступают за оцифровку уже имеющихся валют. В этом случае все новшество заключается в том, что использование валют в международных расчетах осуществляется на новой технологической основе, прежде всего, технологии распределенных реестров (blockchain).

Другие склоняются к тому, что в международных расчетах и стран БРИКС, и ЕАЭС должны использоваться особые, коллективные цифровые валюты, отличные от национальных. Для такой валюты в рамках ЕАЭС было даже предложено название — «алтын». В начале февраля проходила рабочая встреча банкиров с руководством ЦБ РФ. На ней выступил заместитель министра финансов Алексей Моисеев , который затронул тему цифровых валют в международных расчетах. Он сказал, что его ведомство считает нецелесообразным создание транснациональной криптовалюты в рамках БРИКС и ЕАЭС, но при этом готово обсуждать этот вопрос с учетом появления технологий, способных устранить основные недостатки нынешних криптовалют.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате в начале февраля нынешнего года не стал высказываться в пользу того или иного варианта, но признал возможность и необходимость использования цифровых валют в международных расчетах ЕАЭС. При этом он почеркнул, что такое использование возможно лишь при максимальной унификации законодательства стран-членов ЕАЭС в области цифровой экономики и цифровых валют. А было бы лучше, по его мнению, если бы регулирование криптовалют было переведено на наднациональный уровень ЕАЭС.

Во-вторых, Центральный банк Российской Федерации в феврале сделал неожиданное (но при этом долгожданное) заявление о том, что упомянутая нами выше система передачи финансовых сообщений выйдет за пределы Российской Федерации. Банк России собирается подключать к СПФС банки ЕЭАС. Правда, никакой конкретики и сроков в заявлении не содержалось.

Хочу несколько подробнее остановиться на вопросе организации платежей и расчетов между Россией и странами ближнего зарубежья. Россия находится под дамокловым мечом санкций (блокировка СВИФТ), а нам обещают создать аналог СВИФТ на пространстве ЕАЭС «после дождичка в четверг».

Документ, который предписывает Российской Федерации решать эти проблемы, оказывается был подписан еще в далеком 1994 году. Называется он «О создании платежного союза государств-участников содружества независимых государств». Это международное соглашение страны-членов СНГ, датируемое 21 октября 1994 года. Содержит 14 статей. Следовательно, в следующем году исполнится четверть века со дня рождения соглашения. Его никто не отменял. А если так, то его следовало и следует выполнять.

Приведу статью 1 соглашения:

Создать Платежный союз путем добровольного объединения Сторон с целью обеспечения бесперебойности расчетов в режиме использования взаимной конвертируемости национальных валют и формирования на этой основе платежной системы.

Создание Платежного союза Стороны рассматривают как поэтапный процесс и приступают к его реализации путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений.

На следующем этапе Стороны могут осуществить мероприятия по созданию многосторонней системы расчетов в коллективной валюте.

Даже из первой статьи документа уже понятен общий алгоритм действий сторон-соглашения:

1) обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют;

2) создание на этой основе многосторонней платежной системы;

3) создание Платежного союза;

4) создание коллективной валюты и переход к расчетам в такой валюте.

Сегодня на разных уровнях между странами-членами ЕАЭС, а также некоторыми другими странами СНГ обсуждаются самые разные вопросы валютно-финансовой интеграции, но при этом почему-то игнорируется соглашение от 21 декабря 1994 года и заложенный в нем алгоритм интеграции. А соглашение, между тем, очень дельное. И к тому же его никто не отменял (правда, некоторые страны вышли из СНГ и автоматически перестали быть участниками соглашения).

Белоруссией, Казахстаном, Всякие разговоры о коллективной валюте (цифровой или нецифровой) подобны тому, как если бы строители начали строительство дома с крыши. У нас, честно говоря, даже первый шаг указанного алгоритма еще до конца не сделан. 5 декабря 2012 года в Ашхабаде страны СНГ подписали соглашение «О сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников Содружества Независимых Государств», которое и должно было обеспечить реальную конвертацию национальных валют. Соглашение было подписано Арменией Киргизией , Россией и Таджикистаном . Однако Государственная дума РФ ратифицировала это соглашение спустя три года — 15 декабря 2015 года. Можно догадаться, какими темпами идет реализация соглашения.

Межгосударственным банком заключены соглашения с Российской Федерацией, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан об условиях пребывания, порядке и правилах совершения банковских операций. Высший орган управления — Совет Банка, состоящий из руководителей центральных (национальных) банков, представителей министерств финансов и других правительственных органов государств-учредителей. Как записано в программных документах МГБ, его целью является содействие экономической интеграции и развитию национальных экономик стран СНГ посредством создания механизма расчетов для проведения трансграничных платежей в национальных валютах; кредитования внешнеторговых операций стран СНГ в национальных валютах; участия в реализации проектов, имеющих межгосударственное значение. Межгосударственный банк имеет прямой доступ к национальным платежным системам шести стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан. Как видим, четыре страны, которые были учредителями МГБ, фактически прекратили участие в работе банка (Украина, Молдавия, Туркмения и Узбекистан).

Межгосударственным банком были установлены корреспондентские отношения с центральными банками государств-учредителей, с их коммерческими банками, а также финансовыми структурами других государств. Корреспондентские отношения МГБ позволяют предложить клиентам банка схемы расчётов с контрагентами в любом регионе СНГ и других странах. Особенностью услуг банка является то, что Межгосударственный банк осуществляет платежи исключительно с использованием национальных валют. Курс одной национальной валюты к другой национальной валюте устанавливается максимально приближенным к курсу, устанавливаемому национальным банком. Таким образом, отпадает необходимость проводить конверсионные операции через третью валюту (доллар США).

Я хорошо помню эйфорию, которая сопровождала создание МГБ. Между прочим, многие профессионалы того времени, которые до этого работали в советских финансово-банковских учреждениях, воспринимали новую организацию как аналог Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС). Напомню, что МБЭС был создан в 1963 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) для осуществления платежей и расчетов между отдельными государствами. По сути это был международный клиринговый центр. С 1 января 1964 года МБЭС начал эмитировать коллективную валюты, получившую название «переводной рубль». До 2/3 всего внешнеторгового оборота стран-членов СЭВ обслуживалось с помощью переводного рубля (остальное — преимущественно с помощью СКВ). Видно не вооруженным глазом, что концепцию МГБ и соглашение о создании Платежного союза в рамках СНГ писали люди, хорошо знавшие, как была устроена система трансграничных расчетов в рамках СЭВ.

Надо сказать, что, хотя МГБ и имеет статус международной финансовой организации, но финансовые показатели у нее весьма скромные. Так, по итогам 2016 года активы банки составили 7,17 млрд руб., собственные средства — 5,28 млрд руб., чистая прибыль — 0,42 млрд руб. Это доказывает, что за истекшие почти четверть века МГБ так и не стал по-настоящему платежно-клиринговым центром стран, образовавшихся на постсоветском пространстве. Президент МГБ И. Г. Суворов в своей статье «О валютно-финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза» («Деньги и кредит», №6, 2015 г.) честно признается: «…уставные функции Межгосударственного банка оказались невостребованными». Межгосударственный банк сегодня оказался в «замороженном» состоянии.

Конечно, можно до хрипоты спорить насчет того, нужны ли нам криптовалюты в трансграничных расчетах на постсоветском пространстве и нужна ли нам некая коллективная валюты для этого. Но для начала было бы неплохо вспомнить о тех соглашениях, которые были подписаны в прошлом и которые надо выполнять. Тем более, что соглашение «О создании платежного союза государств-участников содружества независимых государств» — весьма основательный документ и ничуть не устарел.

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