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Биткоину предстоит битва с «медведями»
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Биткоину на этой неделе предстоит битва с «медведями» 

Прайм 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина (BTC) — по итогам минувшей недели обновила минимум с 7 февраля на ряде негативных сообщений как со стороны регуляторов, так и компаний-участников рынка. Не меньшее влияние оказали на цену биткоина спекуляции, и на этой неделе криптовалюте предстоит борьба с "медведями" рынка за возможность вновь вернуться к росту, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
По итогам торгов воскресенья, 18 марта, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 3,11% — до 7,667 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 0,82% — до 7,795 тысячи долларов, на GDAX — на 0,50%, до 7,792 тысячи долларов.
При этом ранее в воскресенье цена криптовалюты опускалась на бирже Bitfinex до отметки 7,240 тысячи доллара, минимума с 7 февраля.
Термин "медведь" (bear) и "медвежий" рынок относится к тем инвесторам, кто осуществляет короткие продажи и делает ставки на понижение цены. "Медвежий" рынок означает падающий в цене или котировках рынок.

БИТВА С "МЕДВЕДЯМИ"

По словам экспертов, на минувшей неделе биткоин оказался в "медвежьем" тренде. Этому способствовали ряд негативные новостей и спекуляции на рынке.
"На этой неделе можно ожидать продолжения давления "медведей", и если цены пойдут ниже, то для майнеров настанут трудные времена", — сообщил директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
"Коррекция на рынке продолжается и "медведи" отыгрывают все негативные новости", — рассказал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.
Среди основных негативных факторов эксперты единогласно называют решение социальной сети Facebook и компаний Google и "Яндекс" запретить рекламу связанных с криптовалютой проектов и сервисов.
"Предстоящая неделя не запомнится, как самая удачная для биткоина. Это неудивительно. Наиболее влиятельным фактором остается информация о возможном запрете рекламы криптовалюты в крупнейших социальных сетях. Так что новая неделя для биткоина пока не сулит оптимизма. Пробит уровень поддержки 7,9 тысячи долларов. … При сохранении ситуации биткоин может стремиться к 6,2 тысячи долларов, который мы уже видели в феврале 2018 года", — считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
"У инвесторов предпанические настроения. Все те, у кого сдали нервы, закрывают позиции и выводят деньги в кэш. Биткоин начал дешеветь в начале недели (с 12 марта), когда покупатели не смогли поднять курс выше 10 тысяч долларов. После 37-часовой консолидации продажи биткоина возобновились с новой силой. Но небо очень быстро затянулось темными тучами, потому что инвесторы эмоционально отреагировали на новости Google", — рассказал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.
Он вспомнил также и о других событиях минувшей недели. Так, французская Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) заблокировала 15 сайтов, связанных с криптовалютами и инвестициями в них, поскольку они не были зарегистрированы по новому закону. Затем прошли слухи, что на встрече министров финансов и глав ЦБ G20, которая состоится в Буэнос-Айресе, будет принято решение о делистинге ряда криптовалют на биржах стран G20.
"А если ко всему этому добавить жесткие высказывания представителей властей разных стран о регулировании криптовалют и проведение обысков сеульской прокуратурой на трех криптобиржах, то вообще картина "не айс" получится. … Регуляторы хотят защитить инвесторов, но своей неопределенностью в отношении криптовалют и ICO, а также жесткой риторикой обваливают рынок и наносят ему больший вред", — отметил он.
Дополнительное негативное влияние оказывали заявления представителя Visa, что криптовалюты идеально подходят для отмывания денег, а также представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с тезисами о проверке ICO проектов и криптовалютных хедж-фондов, напомнил Доганов.
"В воскресенье, 18 марта, мы наблюдали продолжение "медвежьего" тренда. Биткоин торгуется у отметки 7 тысяч долларов", — отметил он.

ЦЕНОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ряд экспертов не исключают, что у биткоина еще есть шанс вернуться к росту. Так, Зартдинов отметил позитивные новости с рынка, которые могут поддержать стоимость криптовалюты.
"Например, Южная Корея планирует официально разрешить ICO в стране", — рассказал он.
"Рынок выглядит опасным, но с каждым движением вниз открываются все лучшие возможности для хорошего входа. Нужно придерживаться правил инвестирования и не поддаваться эмоциям. … Мы видим линии поддержки на уровне 7,2 тысячи долларов за биткоин, следующий уровень в районе 6 тысяч долларов. На этой неделе у рынка равные шансы как сходить к 6 тысячам долларов, так и вернуться к 9 тысячам долларов. С учетом волатильности рынка, мы можем увидеть обе точки на одной неделе", — считает эксперт.
Аналогичный прогноз дает Доганов. "Уже в июне 2018 года реклама бинарных опционов, криптовалют, валютных бирж в сервисах Google окажется под запретом. На первый взгляд может показаться, что данное решение принималось под давлением и с целью "обескровить" отрасль. Однако в перспективе данное решение положительно скажется на индустрии в целом: мы перестанем наблюдать бесчисленные объявления о криптовалютных проектах, полагающихся только на маркетинговое продвижение для сбора средств, а новички рынка гораздо реже будут вовлекаться в мошеннические схемы", — полагает он.
"Участники рынка с большим интересом ожидают встреч представителей финансовых ведомств в рамках подготовки к G20. Если риторика в отношении крипторынка будет сдержанной, то можно ожидать попытку возврата цен на биткоин к уровню 9 тысяч долларов. В противном случае, возможно снижение до минимумов года в диапазон 6-7 тысяч долларов", — добавил он.
Такую же позицию занял и Антонов. "В ожидании результатов саммита G20 в начале недели вероятно снижение курса биткоина продолжится до уровня 7,025 тысячи долларов. Он является сильной поддержкой. Если министры финансов и главы центральных банков не продолжат "закручивать гайки", то курс биткоина к доллару перейдет к росту. В рамках восходящей коррекции во второй половине недели ожидается восстановление до 8,332 тысячи долларов. Если падение курса биткоина остановится в районе 7,4 тысячи долларов, то в этом случае прогноз сместится на 9,054 тысячи долларов", — считает он.
Гусейнов, в свою очередь, не исключает негативные перспективы для цены биткоина. "С максимума в декабре 2017 года биткоин снизился на 62%, и, если цены не удержатся, то следующий уровень поддержки — 4,8 тысячи долларов. И хотя скорость падения впечатляет, такие цены были всего полгода назад — 7,4 тысячи долларов первый раз был достигнут в ноябре, а 4,8 тысячи долларов — в сентябре, а ровно год назад биткоин стоил только 950 долларов", — напомнил он.
Более пессимистичный прогноз дал Константин Ордов. "Напомню, специфической особенностью биткоина, о которой говорят специалисты, является отсутствие экономической целесообразности его майнинга при цене менее 8 тысячи долларов. Значит, в такой ситуации мы можем ожидать сокращение объема операций в рассматриваемый период и снижение интереса к биткоину. Это станет фактором давления на курс биткоина на следующей неделе", — полагает эксперт.
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