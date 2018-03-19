Биржи АТР закрылись разнонаправленно на оптимизме из США и внутренних новостях

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в свете оптимизма на американских рынка в конце прошлой недели, а также на фоне политических и экономических новостей из Китая Японии , свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,90%, до 21480,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,76%, до 2475,03 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3274,5 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также на 0,14%, до 1865,64 пункта, а гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,04%, до 31513,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,17%, достигнув 5959,4 пункта.

С одной стороны, оптимизма азиатским инвесторам добавила положительная динамика на американских биржах в пятницу: основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.

В то же время неоднозначное влияние на настроения участников торгов оказали внутренние новости региона. В частности, ранее в понедельник стало известно, что одна из самых авторитетных экономических фигур мира — Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка ЦБ ) Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, а новым главой регулятора стал его заместитель И Ган.

Давление на основной биржевой индекс Японии оказали политические новости в стране. Местные СМИ в понедельник сообщили, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.