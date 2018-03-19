Ещё
Цены на нефть снижаются
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,59% — до $65,82 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,56%, составив $61,99 за баррель.
RT на русском: последние новости
Выборы президента России в стране, мире и космосе Рубль растёт к евро Власти Новосибирска поддержит акцию «Час Земли»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»835
ЕС поддержал наказание России159
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие249
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова15
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось8
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение