Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,59% — до $65,82 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,56%, составив $61,99 за баррель.