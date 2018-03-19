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Цены на нефть снижаются
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Цены на нефть снижаются
RT на русском
7 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,59% — до $65,82 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,56%, составив $61,99 за баррель.
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