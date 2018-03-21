Рынок недвижимости Испании стабильно восстанавливается

Стоимость местной недвижимости восстанавливается благодаря сильному спросу. В 2017 году общее количество продаж жилья в Испании выросло на 14,6% — до 464 423 единиц в сравнении с предыдущим годом, сообщает Национальный институт Статистики. Рост сделок был обусловлен в основном иностранными инвесторами, которые приобретали собственность на побережье и в таких городах, как Барселона. Наиболее активными в этом плане стали англичане, французы, немцы, бельгийцы, итальянцы и шведы, сообщает Global Property Guide.

Перспектива для испанского рынка жилья остается оптимистичной: продажи вырастут на 10 — 15% — до 550 000 сделок в 2018 году, согласно прогнозам TINSA.

Ожидается, что недвижимость еще подорожает на 6,1% в этом году по сравнению с годом ранее, по данным Института деловой gрактики. Причем рост коснется всех испанских автономных регионов во главе с Мадридом (10,8%). Далее последуют Кастилья и Леон (8%) и Канары (7,7%). В Каталонии цены будут повышаться не так активно — до 4,9% за год, в основном из-за политической напряженности.

Испанская экономика выросла на 3,1% в 2017 году по сравнению с 3,2% в 2015 и 2016 году и 1,4% в 2014 году. Несмотря на продолжающийся политический кризис в Каталонии, ЕС недавно повысил прогноз роста ВВП 2018 для Испании с 2,5% до 2,6%.

Большинство регионов показали значительные улучшения за 12 месяцев до января 2018 года. В столичных и крупных городах цены на жилье выросли на 5,1% за год — в среднем до €1 470 за кв.м, по данным TINSA. На Балеарских и Канарских островах недвижимость подорожала на 4,1% — до €1 440 за «квадрат». На средиземноморском побережье цены поднялись на 3% — до €1 370 за кв.м. В остальных муниципалитетах — на 0,9%, до €1 380 за «квадрат».

В настоящее время наиболее дорогое жилье в Испании — в курортном городе Сан-Себастьян: средняя стоимость квадратного метра здесь — €3 230. Далее идут Барселона (€3 130), Мадрид (€2 600), Бильбао (€2 090) и Кадис (€1 940).

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