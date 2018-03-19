Главы ЦБ стран G20 обсудят регулирование криптовалют в мире

Представители стран G20 на встречах традиционно обсуждают ключевые вопросы мировой экономики. В этот раз по просьбе Германии Франции в повестку были включены такие темы, как контроль рынка криптовалют, развитие финтеха и вопросы информационной безопасности.

Замминистра финансов России Сергей Сторчак подчеркнул, что вопросы развития финтеха и информационной безопасности впервые войдут в повестку встречи министров и глав ЦБ стран G20. По его мнению, стороны скорее всего решат придерживаться «нынешней, консервативной позиции».

Помимо криптовалют, финтеха и цифровизации участники встречи намерены поднять на обсуждение традиционные вопросы, такие как международная финансовая система, международная налоговая система и финансовое регулирование. Аргентина , как хозяйка встречи, в качестве приоритета повестки выбрала тему финансирования инфраструктуры и влияние ее развития на экономику и социальную сферу.

В пресс-службе саммита отметили, что участники встречи сфокусируются на долгосрочных рисках для финансовой стабильности, в первую очередь это будет связано с бурным развитием криптовалют. Кроме этого, делегаты уделят время снижению рисков, которые происходят за счет использования инноваций в финансовой сфере.

Российскую делегацию на встрече будет представлять глава ЦБ Эльвира Набиуллина , ее первый заместитель Ксения Юдаева и замминистра финансов Сергей Сторчак.