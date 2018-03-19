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Главы ЦБ стран G20 обсудят регулирование криптовалют в мире
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Главы ЦБ стран G20 обсудят регулирование криптовалют в мире 

RB.ru 8 часов назад
Представители стран G20 на встречах традиционно обсуждают ключевые вопросы мировой экономики. В этот раз по просьбе Германии и Франции в повестку были включены такие темы, как контроль рынка криптовалют, развитие финтеха и вопросы информационной безопасности.
Замминистра финансов России Сергей Сторчак подчеркнул, что вопросы развития финтеха и информационной безопасности впервые войдут в повестку встречи министров и глав ЦБ стран G20. По его мнению, стороны скорее всего решат придерживаться «нынешней, консервативной позиции».
Помимо криптовалют, финтеха и цифровизации участники встречи намерены поднять на обсуждение традиционные вопросы, такие как международная финансовая система, международная налоговая система и финансовое регулирование. Аргентина, как хозяйка встречи, в качестве приоритета повестки выбрала тему финансирования инфраструктуры и влияние ее развития на экономику и социальную сферу.
В пресс-службе саммита отметили, что участники встречи сфокусируются на долгосрочных рисках для финансовой стабильности, в первую очередь это будет связано с бурным развитием криптовалют. Кроме этого, делегаты уделят время снижению рисков, которые происходят за счет использования инноваций в финансовой сфере.
Российскую делегацию на встрече будет представлять глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее первый заместитель Ксения Юдаева и замминистра финансов Сергей Сторчак.
Встреча глав ЦБ и министров финансов начнется в понедельник, 19 марта, в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита G20, который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. Аргентина является председателем G20 в 2018 году. В 2019 году председателем будет Южная Корея. Россия в последний раз была председателем в G20 в 2013 году, когда саммит группы проходил в Санкт-Петербурге.
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