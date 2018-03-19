Исследование: майнинг биткоина стал невыгодным из-за падения курса криптовалюты

Майнинг биткоина становится нерентабельным из-за падения курса криптовалюты. Компании, которые занимаются ее добычей, сейчас получают прибыль в размере 6%, говорится в исследовании, проведенном компанией Fundstrat.

С декабря 2017 года прибыль компаний, которые занимаются майнингом, упала вдвое. Причиной стал резкий рост интереса к добыче биткоинов, полагают аналитики. Сейчас добыча одного биткоина стоит $8 083, сама монета на бирже на момент публикации исследования стоила $8 500.

Расходы складываются из затрат на электроэнергию, оборудование (включая расходы на его обслуживание) и устройство для охлаждения. Их размер рассчитывался исходя из цены в 3,4 рубля за кВт. При этом в Москве один кВт стоит 5,4 рубля, а в российских регионах цена электричества разнится.

Другой способ заработка для майнеров — транзакционные сборы, средний размер которых также резко снизился. В декабре тариф за эти операции составлял $34, в середине марта — уже $0,21.

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В Fundstrat считают, что майнеры прекратят добывать криптовалюту, если ее курс опустится до $3 000 или $4 000.

Аналитики Citigroup считают, что добыча биткоинов станет абсолютно нерентабельной через четыре года. К 2022 году майнинг будет приносить прибыль только при стоимости биткоина от $300 тысяч. К этому же времени общее потребление электроэнергии для добычи биткоинов сравняется с потреблением всей Японии

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