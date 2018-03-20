В Магаданской области вдвое повысили ставки налога на игорный бизнес

На заседании Магаданской областной думы депутаты поддержали предложение повысить ставки на игорный бизнес. Их величина не менялась в течение шести лет, сообщает сайт правительства региона.

В настоящее время на Колыме предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляют два предприятия, у которых зарегистрировано по пункту приёма ставок букмекерской конторы.

Новой редакцией закона устанавливается ставка за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы в размере 250 тыс. рублей. В предыдущей редакции закона эта сумма была вдвое меньше — 125 тыс. За один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора или интерактивных ставок букмекерской конторы придётся заплатить, как и раньше, 3 млн рублей. В 2 раза возросли ставки за пункт приёма букмекерской конторы и ставок тотализатора — с 7 до 14 тыс. рублей.

При сохранении действующих сегодня объектов предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса дополнительные налоговые доходы за счёт повышения ставок составят в 2018 году 168 тыс. рублей.