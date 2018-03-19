Биржи Китая торгуются разнонаправленно на внутренних новостях и выборах в России

ПЕКИН, 19 мар /ПРАЙМ/. Торги на фондовых биржах материкового Китая Гонконга , которые открылись незначительным падением, торгуются разнонаправленно на фоне переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на второй срок, а также обновления кабинета министров страны и новостях о результатах президентских выборов в России , свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05.12 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23% — до 3262,32 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite, который после начала торгов показал отрицательную динамику, вырос — на 0,4% — до 11095,61 пункта. Гонконгский Hang Seng Index, который также сначала падал, после вырос на 0,09% — до 31523,94 пункта.

Торги на Шанхайской фондовой бирже были закрыты на 15 минут на время голосования на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое утверждало состав нового правительства Китая. Так, после голосования стало известно, что один из самых авторитетных экономических фигур мира — Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, новым главой ЦБ Китая стал его заместитель И Ган.

Кроме того, понедельник стал первым торговым днем после того, как председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на второй срок, а премьер Госсовета КНР переназначен на свою должность.