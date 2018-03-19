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Рейтинг правительства Абэ упал до рекордного минимума
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Рейтинг правительства Абэ упал до рекордного минимума 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Issei Kato/Reuters
Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал до самой низкой отметки с 2012 года. Об этом пишет The Asahi Shimbun со ссылкой на результаты опроса.
По данным издания, за прошлый месяц рейтинг упал на 13% и составил 31%. При этом уровень недовольства правительством вырос на 11% и составил 48%.
Как отмечается, главной причиной падения рейтинга стал скандал с подделкой документов в министерстве финансов страны.
Ранее СМИ сообщили, что организация «Моритомо гакуэн», близкая к жене премьера Акиэ Абэ, купила государственный участок под строительство частной школы по сильно заниженной цене.
В марте минфин Японии признался, что подделывал документы о сделке с земельным участком.
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