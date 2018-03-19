Бюджет сериала по «Властелину колец» превысит полмиллиарда долларов 

После того, как студия Amazon заплатила около 250 миллионво долларов за права на съемки сериала по «Властелину колец», стало очевидно, что проект намечается чрезвычайно амбициозный — и новые сведения это подтверждают. Стало известно, что бюджет сериала, который станет своего рода приквелом саги, может превысить полмиллиарда долларов. Порядка 500 миллионов долларов Amazon планирует выделить на производство двух полноценных сезонов сериала по «Властелину колец». Примечательно, что увидеть его смогут только подписчики стриминговой платформы Amazon. Другой информации о масштабном проекте Amazon пока нет — за исключением того, что действие сериала развернется, естественно, в Средиземье и будет предусматривать несколько разных сюжетных линий, которые предшествовали событиям «Братства кольца». Инсайдеры утверждают, что проект Amazon потенциально вполне может составить конкуренцию главному фэнтези-сериалу последних нескольких лет — «Игре престолов».
попкорнnews