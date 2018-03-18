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На площадь им. Куйбышева пришли волонтеры акции «Мы вместе!»
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На площадь им. Куйбышева пришли волонтеры акции «Мы вместе!» 

Волга Ньюс 5 часов назад
На площадь имени Куйбышева пришли волонтеры, которые уже не раз помогали крымчанам. Один из них — студент Самарского машиностроительного колледжа Александр Андреев.
"Я сам являюсь волонтером и уже успел побывать в Крыму. Там мы делам добрые дела, помогаем ветеранам войны и труда, устраем познавательные мероприятия для детей и взрослых, приводим в порядок памятники, мемориальные объекты и пляжи, — рассказал он корресподенту ВН. — Можно сказать, сегодня на площади присутствуют родственные мне души. Поэтому, как только я услышал об акции "Россия — Крым: вместе навсегда!", решил на нее прийти, чтобы пообщаться с товарищами, да и концерт послушать будет нелишним".
Отметим, что только в прошлом году с июня по август более трехсот человек из 35 колледжей и техникумов губернии побывали в Сакском районе Крыма.
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