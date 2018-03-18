Облигации и технологии — самые выгодные вложения

За последние месяцы рынок инвестиций претерпел существенные изменения. Во что выгодно вкладывать деньги, а каких сфер следует остерегаться, «ВМ» рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов

— Начнем с общего: какие сферы инвестирования сейчас наиболее популярны?

— В первую очередь, хочу предупредить: я не рекомендовал бы делать инвестиции исходя из того, что выгодно именно сейчас. Мода — штука изменчивая. Исходить нужно из того, какие цели преследуете лично вы. Если задача — накопить себе на пенсию, используйте депозиты. Если хотите заработать за минимально короткий срок, лучше обратить внимание на что-то другое. Сейчас в России модно открытие индивидуального инвестиционного счета. Не менее популярно использование рынка облигаций. На третьем месте из трендовых направлений — технологичный и биотехнологичный сектор, который развивается бешеными темпами.

— Какие сферы считаются наиболее безопасными для инвестирования?

— Самыми стабильными остаются депозиты. Их основная задача — не заработать, а именно сберечь. Депозиты обеспечивают доходность примерно на уровне инфляции. Для эстетов могу порекомендовать инвестирование в «неклассические» активы. Сюда входят, например, коллекционное вино или монеты. Космической доходности эти сферы не приносят, зато безопасность гарантирована.

— Что же является, наоборот, крайне рискованным?

— Не стоит увлекаться тем, что современный мир называет «хайпом», тем, что является ультрамодным. Свою доходность такие направления показывают на слишком коротком промежутке времени. К числу наиболее рискованных инвестиционных сфер относятся виртуальные валюты, а также различные пирамиды, которые обещают доходность выше банковского депозита при отсутствии риска. Не стоит забывать простого закона экономики: чем выше доход, тем больше риск. И разумеется, если вы консерватор, крайне аккуратно инвестируйте в рынок акций. Акции и валюта — это вообще самое рискованное, что есть в инвестициях.

— Хотелось бы отдельно поговорить про криптовалюту, которая привела буквально к помешательству. Это временный тренд или действительнонечто стоящее?

— Если говорить по-простому, бум на криптовалюту спровоцировала человеческая жадность. Актив, который показывает большой рост, всегда привлекателен. Можно вспомнить золотую лихорадку в Америке, тюльпановую — в Голландии или земельную — в Японии . Но есть еще один экономический закон: ничто вечно не растет. Можно, конечно, забраться на последнюю ступеньку уходящего поезда и прокатиться с ветерком минуты две. Но если вы думаете, что здесь можно вложиться на 40 лет вперед и каждый год получать по 1000 процентов годовых, это не сработает.

— Какова ситуация с инвестициями в недвижимость?

— К сожалению, в последние три года рынок недвижимости показывает пусть и не очень большое, но стабильное понижение цен. Это связано с падением покупательской способности населения при сохранении больших темпов строительства. Так что и инвестиционная привлекательность недвижимости снижается в любой из валют. Но вот если вы хотите купить жилье для личного пользования, сейчас лучшее время.

— Можно ли предугадать, что будет выгодным в сфере инвестиций в ближайшие годы?

— Экономика давно дала ответ на этот вопрос: нельзя. Дело в том, что внешние и внутренние факторы всегда будут меняться. А именно они влияют на привлекательность объектов для инвестирования. Могу лишь посоветовать каждые полгода садиться и пересматривать свой инвестиционный портфель в соответствии с обновившейся мировой реальностью.