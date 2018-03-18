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Жители Лобни приняли участие в акции «Россия — это Я!»
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Жители Лобни приняли участие в акции «Россия — это Я!» 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Ровно в полдень участники флешмоба выстроились в букву «О» синего цвета. Вместе с жителями других пяти муниципалитетов они стали частью слова Россия, длина которого составила более 120‐ти километров.
Акцию зафиксировали представители книги рекордов Гиннесса, а имена участников записали в специальное издание акции, которое в торжественной обстановке было передано в Музей истории Лобни. Вместе с горожанами в акции приняла участие олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ранее стало известно, что 1500 жителей города Дубны приняли участие в акции «Россия — это Я!».
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