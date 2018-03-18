Ровно в полдень участники флешмоба выстроились в букву «О» синего цвета. Вместе с жителями других пяти муниципалитетов они стали частью слова Россия, длина которого составила более 120‐ти километров.
Акцию зафиксировали представители книги рекордов Гиннесса, а имена участников записали в специальное издание акции, которое в торжественной обстановке было передано в Музей истории Лобни. Вместе с горожанами в акции приняла участие олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ранее стало известно, что 1500 жителей города Дубны приняли участие в акции «Россия — это Я!».