Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,48%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов розничной торговли, сельского хозяйства и транспорта.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 0,48%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi Company for Hardware (SE:4008), которые подорожали на 12,06 п. (9,96%), закрывшись на отметке в 133,20. Котировки Middle East Healthcare Co (SE:4009) выросли на 3,35 п. (6,15%), завершив торги на уровне 57,80. Бумаги Axa cooperative (SE:8250) выросли в цене на 1,01 п. (3,91%), закрывшись на отметке 26,85.

Лидерами падения стали акции Saudi electric (SE:5110), цена которых упала на 0,89 п. (4,22%), завершив сессию на отметке 20,20. Акции Al Maather REIT (SE:4334) поднялись на 0,37 п. (4,18%), закрывшись на уровне 8,48, а Shaker (SE:1214) снизились в цене на 0,41 п. (3,55%) и завершили торги на отметке 11,14.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (93) превысило количество закрывшихся в плюсе (84), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций Saudi Company for Hardware (SE:4008) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 9,96%, 12,06 п., и завершили торги на отметке 133,20. Котировки акций Al Maather REIT (SE:4334) упали до исторического минимума, снизившись на 4,18%, 0,37 п., и завершили торги на отметке 8,48.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,90%, или 0,57, достигнув отметки $64,11 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,11%, или 0,75, до $68,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,50%, или 6,60, до отметки $1.318,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,35% до 4,6069, а котировки USD/SAR упали на 0,01%, достигнув отметки 3,7499.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 89,69.