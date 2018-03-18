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Катар обвинил банк ОАЭ в экономической войне
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Катар обвинил банк ОАЭ в экономической войне 

Русская Семерка 9 часов назад
Фото: Русская Семерка
Власти Катара обратились в казначейство США с просьбой расследовать деятельность деятельность дочерней компании крупнейшего банка ОАЭ First Abu Dhabi Bank, зарегистрированной в Америке. Фирму NBAD Americas обвиняют в фиктивных валютных сделках, с целью давления на соседние государства Персидского залива, сообщает Reuters.
Конкретно просьба адресована к комиссии по торговле товарными фьючерсами. Катар подозревает, что его национальной валютой — риалом, — манипулировали.
«Мы считаем, что NBAD участвовала в незаконной схеме, в том числе посредством манипуляции валютами и рынками ценных бумаг Катара, с целью финансовой войны» — говорится в обращении. — «Просим вас изучить, поддерживает ли NBAD прямую или косвенно манипуляции на рынках Катара, в том числе через банковские услуги NBAD America или корреспондентские банковские услуги в США»
В First Abu Dhabi Bank от комментариев отказались.
В настоящий момент весь регион находится в кризисе — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ещё в июне наложили на Катар экономический бойкот, обвинив его в поддержке боевиков и Ирана.
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