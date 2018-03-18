Полторы тысячи дубненцев приняли участие в акции «Россия — это Я!»

В Дубне прошла акция « Россия — это Я!». Внушительная очередь из жителей города, желающих внести свое имя в книгу рекордов Гиннесса, образовалась еще за полтора часа до старта акции. Многие пришли семьями — с маленькими детьми.

Изначальная цель была — объединить людей. Чтобы люди понимали, что они вместе могут сделать больше для города. В целом, север области может сделать для Московской области больше. Это обмен коммуникациями, это люди, новые знакомства. Это когда человек чувствует плечо своего друга, своего товарища. И ему легче идти по жизни и достигать своих целей

Участники акции «Россия — это Я!» — шесть городов Подмосковья. В каждом из них тысячи людей по правилам выстраиваются в одну из букв слова Россия. В результате гигантское название страны, исполненное в цветах триколора, растянулось больше, чем на 120 километров.

Из слова «Россия» Дубне досталась буква «О» белого цвета. Площадь перед вокзалом Большая Волга, где организовано круговое движение, для такого построения подходит идеально. Каждый участник получил специальный плащ с гербом наукограда и названием акции. И улицы Дубны заполнили люди в белом.

Первый раз такое, так что мы согласились принять участие. Потому что таких подобных акций раньше не было. Очень здорово, потому что мы не думали даже, что столько народу придет. Это, на самом деле, пришло очень много. Единение

какое-то с городом

— Юлия Суровцева, жительница Дубны.

Участие в акции для большинства дубненцев стало настоящим праздником. Музыка, выступления артистов, солнце и мороз, который, кстати, не стал поводом оставаться дома. На одной площадке собрались и дети, и взрослые. Школьники пришли — классами, сотрудники городских предприятий — коллективами, еще и вместе с семьями.

Ожидания организаторов оправдались. Буква «О» в Дубне получилась грандиозной — ее составили полторы тысячи человек. Каждый теперь с гордостью может сказать — «Россия — это я!». Гимн страны жители наукограда пропели хором.

Имена участников акции «Россия — это я!» внесли в памятную книгу. Ее торжественно передали в Музей археологии и краеведения Дубны.

В акции «Россия — это Я!» принимают участие шесть городов Подмосковья. В каждом — тысячи людей выстраиваются в одну из букв слова Россия. В результате гигантское название страны, исполненное в цветах триколора, растянулось больше, чем на 120 километров.

Ранее «360» писал, что более тысячи человек приняли участие во флешмобе «Россия — это Я!» в Талдомском районе..