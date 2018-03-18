Игра на выживание. Страхование ICO поможет избавиться от мошенников

Telegram обещает своим инвесторам вернуть деньги, если Telegram Open Network не будет запущен к октябрю 2019 года. Правда компания тут же уточняет — она не гарантирует, что им хватит средств хотя бы на один возврат. Таковы реалии крипторынка, где никто никому ничего не гарантирует.

Для страхования рисков на традиционных рынках инвестиций используются механизмы хеджирования. На волатильном рынке ICO такие механизмы были бы тем более востребованы. Но их появлению мешают два фундаментальных обстоятельства.

Первое — сегодня нельзя страховать токены ни в каком виде, поскольку токен по закону России и большинства других стран не является ни имуществом, ни деньгами. В разных странах на этот счет у регуляторов разные мнения. Например, в Израиле налоговое ведомство недавно заявило, что криптовалюта будет облагаться налогом на имущество.

В России над соответствующим законом трудятся несколько рабочих групп — скорее всего, он будет принят уже в 2018 году. Пока же материальная ценность токенов не может быть каким-то образом обозначена, поэтому и страховать нечего.

Второе препятствие — доверие сторон друг другу. На рынке должны быть компании с понятной и проверенной методикой оценки ICO. Эту нишу могли бы занять непосредственно страховые компании, но пока у них нет экспертизы на крипторынке. Возможно, в дальнейшем кто-то из них сможет открыть новые для себя направления и самостоятельно оценивать ICO-проекты.

Оценка от криптоагентства

Сейчас стандартом качества для крипторынка является получение рейтинга у одного из рейтинговых агентств, специализирующихся на анализе ICO. Однако эти агентства появились так же стихийно, как и многие ICO-проекты, и некоторые из них уже попали в скандальные ситуации, которые поставили под сомнение их экспертизу.

Например, проект Benebit проводил активную рекламную кампанию и даже получил высокую оценку от одного из рейтинговых агентств, собрал несколько миллионов долларов, а в итоге оказался «скамом».

Но даже после глубокого анализа остается много вопросов, особенно в части юридической и финансовой структур проекта. Таким отчетам пока еще далеко до уровня аудита на традиционных рынках — большинство рейтинговых агентств просто не располагают экспертизой, чтобы соответствовать высоким стандартам качества, и скорее являются поставщиками трафика.

Как только эти два препятствия — отсутствие закона и отсутствие экспертизы — будут преодолены, на рынке тут же появятся страховые продукты для ICO. Первыми станут те, кто успел подготовить методологию и нарастить экспертизу.

Как страховать ICO В страховом продукте для инвесторов ICO может быть заключено два механизма. Первый — непосредственно страхование. Классическое страхование защищает нас от случайных событий, наступление которых носит вероятностный характер. Самым простым и понятным риском, который стоит застраховать при ICO, является возможное мошенничество.

Второй механизм — финансовый, который, на самом деле, больше всего и ожидают на рынке. Инвестор фактически сможет заключать фьючерсный контракт или опцион на право продать свои токены страховой компании в «час икс». Скорее всего сначала появятся страховые продукты, рассчитанные на относительно небольшие объемы инвестиций — до $20 млн на один проект. Но с развитием рынка, когда в игру смогут вступить в том числе гиганты страхового рынка, лимиты серьезно увеличатся.

По мере развития крипторынок придет к тому, что качественные проекты будут страховаться. Ведь страховка означает, что тебя оценили и готовы разделить с тобой возможные риски, а страховая компания в случае форс-мажора покроет убытки своими деньгами. Так что ICO-проектам придется стать более надежными и прозрачными, брать на себя ответственность, нести финансовые гарантии.

Прозрачность придется вывести на новый уровень, но разве не в этом смысл блокчейн-технологий? Зато действительно качественным и ответственным проектам больше не придется конкурировать со «скамом», который сегодня на равных борется за внимание пользователей и инвесторов в информационном поле.