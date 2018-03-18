Биткоин резко подешевел

На фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google биткоин потерял за сутки семь процентов стоимости.

Поисковик уже с июня запретит рекламу криптовалют, ICO, криптокошельков, рекомендаций по поводу торговли криптовалютами, криптовалютных бирж, пишет Cointelegraph

Вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов. К 14:00 мск 18 марта он подешевел, составив 7,5 тысячи долларов. Вместе с биткоином пошли вниз курсы и других криптовалют. Ethereum к 14:30 стоил 500 долларов, подешевев с 17 марта на 10 процентов. До Google от рекламы криптовалют отказалась соцсеть Facebook, мотивировав этом тем, что подобная реклама часто вводит пользователей в заблуждение. По данным СМИ, такие намерения есть и у Twitter.

Тем временем на фоне ужесточения позиции американских регуляторов в отношении криптовалют на слушаниях на эту тему в Вашингтоне, состоявшемся 14 марта, специалисты по юридическим вопросам и рискам, связанным с криптовалютой, настаивали на том, что действующие нормативные акты США наносят вред технологическим инновациям.

А развлекательная компания Playboy Enterprises объявила о создании онлайн-кошелька с поддержкой криптографии, в том числе токена Vice Industry.