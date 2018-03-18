Биткоину грозит «крест смерти»

Биткоину угрожает «крест смерти» — это пересекающийся график средних 50— и 200-дневных значений котировок. Он сигнализирует о грандиозном обвале. Разные аналитики дают разные прогнозы по тем отметкам, до которых может рухнуть криптовалюта.

Называют цифры: от нуля до трех-пяти тысяч долларов. Однако специалисты по криптовалюте не спешат соглашаться с такими выводами. Биткоин ждет новый рост, но во многом его судьба зависит от итогов саммита «большой двадцатки», считает сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис

Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «Техническому анализу криптовалюты редко когда поддавались и будут поддаваться сейчас в связи с достаточно большой волатильностью этого инструмента, который подвержен прежде всего новостям. Конечно, на это можно смотреть с технической точки зрения, но тем не менее, я думаю, паниковать пока рано. Биткоин переживал три или четыре больших кризиса, и после этого он имел возможность восстановиться. Мы смотрим с позитивной точки зрения. Я думаю, что в этом году мы выйдем еще все равно на наивысшую точку, выше, чем он торговался в декабре 2017 года. Мы не видим возможности, так сказать, обнуления биткоина или падения его критического. Я думаю, что уровень поддержки будет оказан достаточно серьезный на 7 тысячах долларов за одну монету. И будет саммит, которого все ждут, посмотрим, как отреагируют власти и регуляторы на возможность регулирования криптовалюты. От этого будет сильно зависеть его дальнейшая судьба».

В декабре прошлого года биткоин вырос до максимума — почти 20 тысяч долларов, однако в начале этого резко упал. Сейчас биткоин стоит чуть выше восьми тысяч долларов.