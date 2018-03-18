Биткоину грозит «крест смерти» 

Биткоину угрожает «крест смерти» — это пересекающийся график средних 50— и 200-дневных значений котировок. Он сигнализирует о грандиозном обвале. Разные аналитики дают разные прогнозы по тем отметкам, до которых может рухнуть криптовалюта.
Называют цифры: от нуля до трех-пяти тысяч долларов. Однако специалисты по криптовалюте не спешат соглашаться с такими выводами. Биткоин ждет новый рост, но во многом его судьба зависит от итогов саммита «большой двадцатки», считает сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис:
Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «Техническому анализу криптовалюты редко когда поддавались и будут поддаваться сейчас в связи с достаточно большой волатильностью этого инструмента, который подвержен прежде всего новостям. Конечно, на это можно смотреть с технической точки зрения, но тем не менее, я думаю, паниковать пока рано. Биткоин переживал три или четыре больших кризиса, и после этого он имел возможность восстановиться. Мы смотрим с позитивной точки зрения. Я думаю, что в этом году мы выйдем еще все равно на наивысшую точку, выше, чем он торговался в декабре 2017 года. Мы не видим возможности, так сказать, обнуления биткоина или падения его критического. Я думаю, что уровень поддержки будет оказан достаточно серьезный на 7 тысячах долларов за одну монету. И будет саммит, которого все ждут, посмотрим, как отреагируют власти и регуляторы на возможность регулирования криптовалюты. От этого будет сильно зависеть его дальнейшая судьба».
В декабре прошлого года биткоин вырос до максимума — почти 20 тысяч долларов, однако в начале этого резко упал. Сейчас биткоин стоит чуть выше восьми тысяч долларов.