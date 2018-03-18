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Forbes: За год у власти Дональд Трамп потерял $400 млн
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Forbes: За год у власти Дональд Трамп потерял $400 млн 

Прайм 13 часов назад
Фото: AFP
Согласно ежегодному рейтингу долларовых миллиардеров по версии Forbes, за год пребывания в должности президента США состояние Дональда Трампа уменьшилось примерно на $400 млн и составило $3,1 млрд
Отчасти вину можно возложить на рынок недвижимости, цены на которую, например, в Нью-Йорке упали. Но и одиозность самого президента США тоже сыграла свою роль.
Бурный рост интернет-торговли существенно сократил стоимость таких объектов недвижимости как Trump Tower. По оценкам Forbes, стоимость самого знаменитого здания, построенного компанией Трампа, в прошлом году снизилась на $41 млн Компания Nike, долгое время бывшая арендатором объекта, объявила о том, что в связи с трудностями на рынке этой весной переведет свой флагманский магазин в новое место. Теперь компании The Trump Organization нужно будет найти нового арендатора для здания, площадь которого составляет примерно 6000 кв.м.
Стоимость принадлежащих президенту США гольф-клубов не так сильно сократилась из-за изменений на рынке. Другое дело — политическая ситуация в стране и в мире. Три самых крупных гольф-клуба Трампа располагаются в штатах, в которых он выиграл президентские выборы. Доходы от них более чем на 5% превышают доходы других гольф-клубов. В штатах, где Трамп проиграл Хиллари Клинтон, все с точностью до наоборот: в штатах Северо-Запада и в Лос-Анджелесе доходы гольф-клубов упали на 4%. Их выручка упала и в Шотландии — там президенту Соединенных Штатов принадлежат два гольф-клуба.
В прошлом году стоимость The Trump Organization упала примерно на $50 млн — «бренд» Трампа все больше теряет силу в Торонто и Нью-Йорке, где фамилию президента убрали из названий отелей.
Незадолго до того, как Дональд Трамп стал президентом США, его адвокат пообещал, что The Trump Organization больше не будет проводить сделки за рубежом, тем самым исключив еще одну потенциальную возможность развития. Спустя месяцы The Trump Organization объявила о своих планах по открытию отелей под новым брендом Scion и сотрудничеству с компанией American Idea. Пока что объявлено лишь о четырех сделках.
Но есть и позитивные моменты. Ситуация на рынке офисной недвижимости на Нижнем Манхэттене складывается гораздо лучше, чем в его центре. Благодаря этому стоимость самой дорогой недвижимости Трампа, небоскреба на Уолл-стрит, взлетела примерно на $32 млн  На сегодняшний день размер состояния Дональда Трампа составляет $3,1 млрд Эта цифра весьма далека от тех $10 млрд, которыми, как однажды утверждал президент, он обладает. Тем не менее, Дональд Трамп все равно остается самым богатым президентом США в истории.
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