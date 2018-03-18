Объявление для богатых: Mercedes-Maybach G650 Landaulet обойдётся вам в 1,8 млн долларов

Появилось в Сети сообщение о продаже одного экземпляра уникального Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

Уплачивая почти 1,8 млн долларов за автомобиль, вы, как правило, ожидаете получить «Феррари» , «Ламборгини» или «Порше». Присмотритесь к рынку подержанных автомобилей: там можно иногда за столь сумасшедшие деньги найти и нечто более экзотическое!

Например, вот этот Mercedes-Maybach G650 Landaulet. За него просят 1 450 000 евро (1 791 930 долларов). Одна из самых редких и необычных версий G-класса предыдущего поколения! Год назад было выпущено всего в 99 экземпляров, и все они вышли невероятно роскошными, чтобы максимально соответствовать политике Maybach.

В салоне изобилие кожи, мониторы, раздельные задние сиденья с функцией массажа. Тут почти всё, что можно было бы ожидать от автомобиля, который с гордостью носит значок Maybach.

Стоит тот же двигатель, что и на варианте AMG G65, т.е. 6,0-литровый V12, который выдаёт 630 л.с. и обеспечивает 1000 Нм крутящего момента.

Отметим, что это вся информация, которая есть на настоящую минуту. Очень хотелось бы знать то, каков пробег у данного экземпляра. И есть ли он вообще.