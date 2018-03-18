Палки в руки и вперёд 

Владимир присоединился к акции «Шагаем вместе за сильную Россию». Патриотично-спортивная акция, проходящая во всех городах «Золотого кольца», стартовала в областном центре в 14:30 от стадиона «Лыбедь». Импровизированную эстафетную палочку нашей спортивной делегации передал Ростов.
«Невероятным трепетом наполнены потому что сейчас мы выходим на финишную прямую. Уже скоро финал, а перед финалом всегда волнительно вдвойне. Данная акция в поддержку сильной и великой нашей страны она, конечно, великолепна. Каждый город «Золотого кольца» проходит пять с лишним километров и в итоге всё это складывается в большой маршрут — 50 километров», — прокомментировала акцию Алина Ведехина (начальник городского управления по культуре и туризму).
Причём маршрут в каждом городе преодолевают скандинавской ходьбой, которая из года в год становится популярнее. Цель акции — укрепление здоровья граждан, формирование здорового образа жизни, а также популяризация маршрута «Золотое кольцо». Во Владимире в акции приняли участие порядка тридцати человек. Это и школьники-спортсмены, занимающиеся лыжами, пенсионеры, простые горожане и любители спорта. Были и те, кто давно занимается скандинавской ходьбой.
«На самом деле мы сегодня очень рады поучаствовать в такой акции потому что, действительно, скандинавская ходьба с каждым годом набирает всё большую популярность. Цель сегодняшней акции, одна из целей, это как раз-таки популяризация скандинавской ходьбы. Сегодня мы увидели что мы не одиноки в нашем городе и мы очень этому рады. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие войдёт в традицию», — говорит инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Тюлькова.
Маршрут, протяженностью 5,5 километров, прошёл по центру Владимира. От стадиона «Лыбедь» участники акции прошлись рядом с знаменитыми памятникам архитектуры города, затем повернули на пешеходную улицу Георгиевскую. Единственную остановку сделали на Спасском холме, где передали эстафету ещё одному городу «Золотого кольца» Суздалю. После чего проследовали до конечного пункта маршрута — скверу Левитана.