Палки в руки и вперёд

Владимир присоединился к акции «Шагаем вместе за сильную Россию ». Патриотично-спортивная акция, проходящая во всех городах «Золотого кольца», стартовала в областном центре в 14:30 от стадиона «Лыбедь». Импровизированную эстафетную палочку нашей спортивной делегации передал Ростов.

«Невероятным трепетом наполнены потому что сейчас мы выходим на финишную прямую. Уже скоро финал, а перед финалом всегда волнительно вдвойне. Данная акция в поддержку сильной и великой нашей страны она, конечно, великолепна. Каждый город «Золотого кольца» проходит пять с лишним километров и в итоге всё это складывается в большой маршрут — 50 километров», — прокомментировала акцию Алина Ведехина (начальник городского управления по культуре и туризму).

Причём маршрут в каждом городе преодолевают скандинавской ходьбой, которая из года в год становится популярнее. Цель акции — укрепление здоровья граждан, формирование здорового образа жизни, а также популяризация маршрута «Золотое кольцо». Во Владимире в акции приняли участие порядка тридцати человек. Это и школьники-спортсмены, занимающиеся лыжами, пенсионеры, простые горожане и любители спорта. Были и те, кто давно занимается скандинавской ходьбой.

«На самом деле мы сегодня очень рады поучаствовать в такой акции потому что, действительно, скандинавская ходьба с каждым годом набирает всё большую популярность. Цель сегодняшней акции, одна из целей, это как раз-таки популяризация скандинавской ходьбы. Сегодня мы увидели что мы не одиноки в нашем городе и мы очень этому рады. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие войдёт в традицию», — говорит инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Тюлькова.