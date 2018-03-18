Экономика будущего: в 4000 году криптовалюта завоюет мир

К 4000 году криптовалюта завоюет мир, а физические деньги отойдут на второй план. В этом абсолютно уверен «Путешественник во времени» Джон. Именно так он видит экономику будущего, пишет PlanetToday.

Джон живет на свете уже более ста лет. Он утверждает, что на самом деле денег, которые можно реально ощутить, не существует, поскольку любая банковская транзакция проводится с использованием цифровых технологий.

«Инвесторов в биткоин я предупреждаю, что он вытеснит доллар после 3200 года», — заявил Джон.

Мужчина, который использовал доллар в качестве талисмана, отдал 24 тысячи виртуальных монет ученому, который смог отправить его в прошлое. А в будущем перемещения во времени станут обыденными, как, например, сегодня Wi-Fi. Несмотря на запрет властей и угрозу смертной казни, богатство Джона позволило ему побывать во всех уголках Вселенной.

На днях стало известно, что биткоин упал на новостях о запрете Google рекламы криптовалют.

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