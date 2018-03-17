Агентство «Стандарт энд пурс» сохранило без изменений кредитный рейтинг Кипра и прогноз по нему

Никосия, 17 марта / Синьхуа / — Международное рейтинговое агентство «Стандарт энд пурс» в опубликованном на днях докладе сохранило суверенный кредитный рейтинг Кипра без изменений на уровне «ВВ+», а также сохранило прогноз по нему на уровне «позитивного». Одновременно с этим было отмечено, что для кипрской экономики имеются риски, в том числе за счет высокой доли ненадежных кредитов.

Кипрское агентство новостей сегодня со ссылкой на данный доклад сообщило, что рост экономики Кипра за прошлый год составил 3,9 проц, в этом году прогнозируется рост в 3,3 проц, происходит снижение правительственной задолженности, данные факторы привели к тому, что кредитный рейтинг страны остался без изменений.

В то же время в докладе отмечается, что высокое и неснижающееся количество ненадежных кредитов делает банковский сектор Кипра по-прежнему крайне хрупким.

По сообщениям местных СМИ, объем ненадежных кредитов в банковском секторе Кипра сейчас достигает около 20 млрд евро, что соответствует 43 проц от общего объема кредитов. —0—