Ещё
Агентство «Стандарт энд пурс» сохранило без изменений кредитный рейтинг Кипра и прогноз по нему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агентство «Стандарт энд пурс» сохранило без изменений кредитный рейтинг Кипра и прогноз по нему 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Никосия, 17 марта /Синьхуа/ — Международное рейтинговое агентство «Стандарт энд пурс» в опубликованном на днях докладе сохранило суверенный кредитный рейтинг Кипра без изменений на уровне «ВВ+», а также сохранило прогноз по нему на уровне «позитивного». Одновременно с этим было отмечено, что для кипрской экономики имеются риски, в том числе за счет высокой доли ненадежных кредитов.
Кипрское агентство новостей сегодня со ссылкой на данный доклад сообщило, что рост экономики Кипра за прошлый год составил 3,9 проц, в этом году прогнозируется рост в 3,3 проц, происходит снижение правительственной задолженности, данные факторы привели к тому, что кредитный рейтинг страны остался без изменений.
В то же время в докладе отмечается, что высокое и неснижающееся количество ненадежных кредитов делает банковский сектор Кипра по-прежнему крайне хрупким.
По сообщениям местных СМИ, объем ненадежных кредитов в банковском секторе Кипра сейчас достигает около 20 млрд евро, что соответствует 43 проц от общего объема кредитов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В январе общий объем купленных Китаем американских гособлигаций снизился до минимума за шесть месяцев Китай через ВПП предоставил Эфиопии помощь в размере 6 млн долларов Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 15,49 пункта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»190
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию12
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам219
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России28
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение