Снижение стоимости BDC поставило майнинг на грань выживания

Интерес к «биткоину» падает не только в России . Вслед за бурным ростом bitcoin в конце прошлого года пришел глубокий спад. Bitcoin пробил отметку $10 000 и продолжает стремительно дешеветь. Однако если три или пять лет назад цена в $3 000 или $5 000 за один BDC считалась для этого актива очень хорошей, то нынешнее падение ниже $8 000 ставит под удар всю отрасль: добыча криптовалюты становится нерентабельной.

Майнерские компании называют безубыточную стоимость добычи «биткоина» — $8 038. При этом в настоящее время CoinMarketCap определяет среднюю стоимость этой криптовалюты в $8 221. Безубыточная цена BDC складывается из нескольких факторов: стоимость оборудования (ASIC-адаптеры), стоимость охлаждения и расходы на электричество. При этом большую часть цены составляет стоимость не самого оборудования, а расходы на его эксплуатацию.

Дополнительный доход майнеры получали от взымания транзакционных платежей. Кстати, именно из-за высокой комиссии многие сервисы и онлайн-магазины даже отказались от приема bitcoin. Но если в декабре 2017 комиссия за транзакцию поднималась до $36, то на средину марта 2018, по утверждению BitInfoCharts, она упала до $0,21.

Если стоимость «биткоина» снизится ниже $4 000, то добыча большинством участников будет остановлена. Подобное уже наблюдалось в январе 2015, когда за один BDC давали $200. Впрочем как утверждает CNBC, китайские майнеры будут продолжать добычу даже если она не будет приносить им дохода. Правда в этом случае единственной целью китайцев будет уже не обогащение, а получение средств, которые не смогут взять под контроль местные власти.