Рубль и бюджет отыграли потери на высокой нефти

Рубль начал восстанавливать позиции после обвала в начале недели, иностранные инвесторы перестали лихорадочно избавляться от российских активов. Однако новая порция плохих новостей может все испортить.

В среду президент США Дональд Трамп одним твитом (о ракетах) отправил рубль к многомесячным минимумам (доллар за 65, евро за 80), а затем другим (о сотрудничестве с Россией ) дал возможность рынку перевести дух. Вечером министр финансов Стивен Мнучин подтвердил неприемлемость санкций на госдолг России, а в четверг Трамп закрепил эмоциональную разрядку твитом о том, что он, оказывается, и не говорил о сроках ракетного удара: это может быть "вообще совсем не так скоро!". Нарушение Трампом своего же дедлайна стало сигналом, что угроза опосредованного столкновения США и России в Сирии может и миновать.

60 миллиардов рублей получит бюджет, если курс продержится в диапазоне 60-65 рублей до конца месяца

Михаил Поддубский. Тут же подоспел подогретый событиями вокруг Сирии рост цены нефти Brent к максимумам конца 2014 года (73 доллара за баррель), которому не помешало даже увеличение запасов и добычи в США, а также рост числа буровых установок. В результате рубль усилил восстановительный рост и к середине дня торговался у отметок 61,8 за доллар и 76,15 за евро, фондовые индексы также росли. Позитивную динамику демонстрирует и рынок госдолга, что свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации в части действий нерезидентов, отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка

Геополитический фон остается крайне негативным своей непредсказуемостью, что создает не слишком высокое доверие к восстановительному тренду рубля, говорится в обзоре банка "Зенит" . Сезонно рубль имеет шансы на укрепление: платежи по налогам в апреле оцениваются в размере 1,7 триллиона рублей. К тому же всю эту неделю ЦБ РФ не делал покупок валюты для минфина в рамках бюджетного правила, отложив их на более спокойное время. Расписание операций может меняться в случае высокой волатильности, при этом в течение более длительного срока они совершаются в полном объеме, пояснили "РГ" в Банке России.

"В текущих условиях в базовом сценарии до конца недели ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 61-64 с постепенным движением к нижней границе, — говорит Михаил Поддубский. — Однако краткосрочные колебания рубля определяются не фундаментальными условиями, а новостным фоном, поэтому при новом витке роста геополитических рисков, несмотря на значительную недооценку рубля, исключать нового импульса на ослабление российской валюты не стоит".

При отсутствии геополитической эскалации курс вернется к значению 60 рублей за доллар в мае-июне, пишет в своем обзоре Наталия Орлова , руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка

В отличие от предыдущих эпизодов волатильности физлица продемонстрировали сдержанное и осторожное поведение. Так, в Сбербанке "Российской газете" заявили об отсутствии ажиотажного спроса на валюту.

"Спрос на обменные операции умеренный и стабильный", — сообщил представитель банка и заверил в достаточном запасе валюты, чтобы удовлетворить потребности клиентов. "В отношении наличных операций с валютой никаких существенных отклонений не наблюдается, сохраняется штатный режим работы, характерный текущему периоду года", — рассказала "РГ" директор по налично-денежному обращению Альфа-банка Надежда Малюх.

ЮниКредит Банке "РГ" также сообщили об отсутствии повышенного спроса на иностранную валюту.

Благоприятствуют укреплению рубля налоговые выплаты и тяга экспортеров к обмену выручки по выгодному курсу

В выигрыше от всей этой истории оказывается минфин, сверхприбыли получат экспортеры сырья: необычное сочетание ослабевшего рубля и высокой стоимости нефти привели к тому, что рублевая цена бочки российского сорта Urals достигла отметки 4,5 тысячи, что стало историческим максимумом за всю историю торгов. В федеральный бюджет заложена цена бочки в размере 2,8 тысячи. Нейтральной с точки зрения денежных потоков для компаний и бюджета стоит считать стоимость нефти в диапазоне от 3,3 тысячи до 3,6 тысячи рублей, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко . "Если ситуация на валютном рынке относительно быстро успокоится, то существенной прибавки бюджет может не получить", — считает аналитик. Если же курс доллара продержится в диапазоне 60-65 рублей до конца месяца, то бюджет получит около 30-60 миллиардов рублей дополнительной прибыли, подсчитал Георгий Ващенко.

Рублевая цена барреля Urals достигла 4,5 тысячи, что стало историческим максимумом за всю историю торгов

Котировки нефти помимо геополитической напряженности поддерживают два фактора, указывает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин . Первый — позитивный прогноз минэнерго США в апреле (ожидается снижение избытка предложения, прогнозируется падение добычи в Венесуэле , растет вероятность восстановления санкций против Ирана ), второй — слабый индекс доллара (отношение его стоимости к корзине мировых валют). Последние релизы по макростатистике и торговые войны давят на него, что способствует курсовой переоценке сырья в сторону повышения.