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Впервые в США запретили создание криптовалюты в коммерческих целях
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Впервые в США запретили создание криптовалюты в коммерческих целях 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Власти города Платтсбург (штат Нью-Йорк) запретили создание криптовалюты после дефицита электричества, который привел к нарушению работы социальных учреждений и недовольству граждан, сообщает портал Business Insider.
Ранее в Платтсбурге цена на электричество была одной из самых низких в стране. В город потянулись фирмы, которые занимаются майнингом криптовалюты. Однако вскоре лимит на электроэнергию, которая производится городской гидростанцией, был исчерпан. В результате электричество закупали по рыночным ценам. Это привело к скачкообразному росту тарифов для населения.
В этой связи местная администрация приняла решение о моратории на 18 месяцев на производство криптовалюты в коммерческих целях, а также на открытие новых майнинговых ферм. За это время совместно с предпринимателями должно быть найдено устраивающее все стороны решение. «Мы обязаны защитить экономические и социальные ресурсы города», — говорится в заявлении мэра.
В качестве превентивной меры введен штраф в размере одной тысяч долларов в день «на фирму, корпорацию или другое лицо», которое будет производить криптовалюту в нарушение предписания о моратории.
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