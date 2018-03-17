Американский Платтсбург стал первым городом, в котором запретили добычу криптовалют

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Запрет на майнинг будет действовать полтора года. Дешевые тарифы на электричество — почти в два раза ниже, чем в среднем по стране — привели к тому, что Платтсбург стал точкой притяжения для майнеров. Местные власти заявили, что запрет позволит «защитить и укрепить природные, исторические, культурные и электрические ресурсы города».

В последние месяцы потребление электричества в городе резко выросло и местные жители начали жаловаться властям. Теперь нарушители будут выплачивать до $1000 за каждый день незаконной добычи криптовалют.

В январе Платтсбург превысил свой выделенный ежемесячный бюджет электроэнергии. Администрации пришлось покупать электроэнергию с открытого рынка по более высокой цене.

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В начале марта в Минприроды заявили, что чиновники обеспокоены негативным влиянием майнинга на состояние экологии. Глава ведомства Сергей Донской предложил майнерам использовать солнечную и ветряную энергетику. «Я думаю, у нас народ достаточно талантливый, и все свободные мощности будут задействованы, в том числе и для майнинга», — отмечал он.

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