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Первое здание сдали в аренду по программе «рубль за метр» в Подмосковье
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Первое здание сдали в аренду по программе «рубль за метр» в Подмосковье 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Первое помещение областной собственности по льготной программе «рубль за метр» сдали в Московской области в аренду через торги, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
«Победитель электронных торгов — ИП Шигина В. А. приобрела право аренды помещения площадью 158,9 квадратных метра в Коломне на улице Уманская, дом 18, по стартовой цене — 385,65 тысячи рублей. Арендуемое помещение может быть использовано в социальных, образовательных и коммерческих целях», — говорится в сообщении.
В прошлом году Минмособлимущество анонсировало запуск новой программы, аналогичной программе «Усадьбы Подмосковья», которая позволяет арендаторам получить областное здание в аренду по льготной цене «рубль за метр». В программу включаются здания в неудовлетворительном состоянии, которые арендаторы получают практически даром с единственным условием — проведением в арендованном здании капитального ремонта.
На ремонт дается три года из десяти лет аренды областного имущества. Однако, льгота «рубль за метр» вступает в силу только после завершения ремонта, во время восстановительных работ арендная плата вносится в соответствии с результатами аукциона.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, говоря о льготной программе аренды помещений, отметил, что область является собственником более 100 объектов недвижимости, состояние которых признано неудовлетворительным. Вовлечь их в хозяйственный оборот в таком виде невозможно, равно как и отремонтировать все 100 объектов из бюджетных средств.
«В прошлом году министерством были подготовлены изменения в закон о собственности Московской области, документы, определяющие условия, согласно которым объекты недвижимости признаются объектами в неудовлетворительном состоянии, а также сформирован перечень объектов, в который вошли пять зданий областной собственности в Дмитрове, Орехово-Зуеве, Коломне, Озерах и поселении Краснопахорское», — уточнил министр.
Он подчеркнул, что реализация объектов даже по стартовой цене торгов принесет в бюджет области более 2,5 миллионов рублей в год.
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