Сейчас уже началась праздничная программа, посвященная историческому событию. В ней участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы. В течение часа участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении «Точка роста», могут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте и каждый 50-й отметившийся получит приз.
«Я сегодня первый раз в жизни проголосовал на выборах, так сказать, выполнил свой гражданский долг. После чего решил прийти на площадь имени Куйбышева и принять участие в акции, так хочу быть причастным к тем важным событиям, которые происходят в нашей стране. А празднование годовщины вхождения Крымского полуострова в состав России, безусловно, является таковым, — рассказал учащийся одного из колледжей Алексей Радченко. — Нам на уроках истории рассказывали о Крыме. Пока я там не был, но надеюсь побывать».