В Самаре стартовала общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!»

Сейчас уже началась праздничная программа, посвященная историческому событию. В ней участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы. В течение часа участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении «Точка роста», могут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте и каждый 50-й отметившийся получит приз.