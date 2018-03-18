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В Самаре стартовала общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!»
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В Самаре стартовала общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!» 

АиФ-Самара 4 часа назад
Фото: Новости Саратова
Сейчас уже началась праздничная программа, посвященная историческому событию. В ней участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы. В течение часа участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении «Точка роста», могут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте и каждый 50-й отметившийся получит приз.
«Я сегодня первый раз в жизни проголосовал на выборах, так сказать, выполнил свой гражданский долг. После чего решил прийти на площадь имени Куйбышева и принять участие в акции, так хочу быть причастным к тем важным событиям, которые происходят в нашей стране. А празднование годовщины вхождения Крымского полуострова в состав России, безусловно, является таковым, — рассказал учащийся одного из колледжей Алексей Радченко. — Нам на уроках истории рассказывали о Крыме. Пока я там не был, но надеюсь побывать».
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