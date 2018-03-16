Она посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав страны. Желающих принять участие ждут на площади Куйбышева в воскресенье, 18 марта. Праздничная программа стартует в 8 часов вечера. На центральной сцене выступят лучшие коллективы региона, известные диджеи. Организаторы подготовили много конкурсов и призов. В этот же день стартует пятая межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе». Она проходит ежегодно при поддержке Сакской районной администрации Республики Крым. Завершится масштабная акция фейерверком.