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В Самаре пройдёт областная общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!»
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В Самаре пройдёт областная общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!» 

ТРК Губерния 16 марта 2018
Она посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав страны. Желающих принять участие ждут на площади Куйбышева в воскресенье, 18 марта. Праздничная программа стартует в 8 часов вечера. На центральной сцене выступят лучшие коллективы региона, известные диджеи. Организаторы подготовили много конкурсов и призов. В этот же день стартует пятая межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе». Она проходит ежегодно при поддержке Сакской районной администрации Республики Крым. Завершится масштабная акция фейерверком.
ТРК Губерния: последние новости
Средняя зарплата в Самарской области выросла 11,4 % В небе над Самарой прогремит салют в честь годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России Школьникам региона рассказали о межрегиональной добровольческой акции "Мы вместе"
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