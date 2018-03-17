Газета «Деловой Казахстан» опубликовала статью, посвященную лекциям генконсула КНР в Алматы

Астана , 17 марта / Синьхуа / — Газета «Деловой Казахстан» в минувшую пятницу опубликовала статью под заголовком «Дружба и добрые дела — сближают сердца». В статье раскрыто содержание цикла лекций генерального консула КНР в Алматы Чжан Вэя в ряде университетов Казахстана . Лекции посвящены современному Китаю и китайско-казахстанским отношениям. Ниже следует основное содержание этих лекций:

Чжан Вэй отметил, что в нынешнем году исполняется 40 лет с начала проведения политики реформ и открытости в Китае. За это время произошли колоссальные изменения, были достигнуты значительные успехи. Так, сорок лет назад ВВП Китая достигал примерно 160 млрд долларов, составляя 1,8 проц. мировой экономики, ВВП на душу населения был менее 200 долларов. Объем внешнеторгового оборота составлял 13 млрд долларов, что равнялось пяти процентам оборота США . Валютные резервы страны не достигали 1,3 млрд долларов. Сегодня объем экономики Китая достиг более 12 трлн долларов, это 15 проц. мировой экономики. Страна по уровню развития занимает второе место в мире, вклад в рост мировой экономики превысил 30 проц., ВВП на душу населения — более 8 тыс. долларов. Объем внешнеторгового оборота достиг почти 4 трлн долларов, а валютные резервы — 3 трлн долларов — это высокое положение в мировом рейтинге.

По словам дипломата, 40 лет назад более восьмидесяти процентов населения в Китае проживало в сельской местности, доход на душу населения был менее ста долларов. Многие люди проживали за чертой бедности, жизнь в тепле и сытости являлась главной целью, о которой многие мечтали. Сегодня уровень урбанизации в КНР достиг почти шестидесяти процентов. В общей сложности, 700 миллионов китайцев полностью избавились от бедности. Сорок лет назад многие китайцы не знали, что такое туризм, а в наши дни он стал модным способом отдыха для китайцев. Ежегодно в среднем до 129 млн человек посещает разные страны. В ближайшие пять лет эта цифра возрастет до 700 млн человек.

Генеральный консул КНР в Алматы отметил, что Китай избрал уникальный путь, отвечающий национальным условиям, который называется социализмом с китайской спецификой. Это правильный выбор пути и строя, основанный на истории, культурных традициях, ценностях и национальных особенностях.

По словам дипломата, в прошлом году 19-й съезд КПК открыл новый путь к модернизации Китая, установил ведущий статус идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. КНР, придерживаясь концепции «инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития», будет продвигать внешнее и внутреннее развитие, превращаться в модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века, сказал Чжан Вэй.

Он заявил, что Китай с каждым днем становится сильнее, и некоторые люди волнуются, не станет ли он гегемоном, захватывающим другие страны. Есть объективные основания развеять их беспокойство.

Во-первых, в крови китайцев нет гена агрессии и власти над миром, китайский народ не приемлет захватническую логику крупных держав, а желает мирно жить с народами всех стран, защищать мир и вместе процветать. Во-вторых, чтобы отвечать на вызовы множества актуальных социально-экономических проблем, достичь более высокого уровня, более качественного развития, Китаю нужна мирная и благоприятная международная и сопредельная обстановка.

Говоря о китайско-казахстанских отношениях, дипломат отметил, что КНР и Казахстан являются соседями и соединяются общими горами и реками. В культурах обеих стран есть много схожих моментов, ни разу в истории между ними не возникало конфликтов и войн. Китай является одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, всегда рассматривает Казахстан как важного, верного и надежного всестороннего стратегического партнера, искренно сотрудничает с Казахстаном во всех сферах деятельности. В настоящее время китайско-казахстанское сотрудничество в сферах политики, экономики, безопасности и культурно-гуманитарной области находится на достаточно высоком уровне, китайско-казахстанские отношения стали образцом добрососедства во всем мире. —0—