В Чикаго школьники разгромили магазин во время акции протеста

Около 60 подростков разгромили магазин в Чикаго во время Национальной школьной акции протеста. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что школьники ворвались в один из магазинов сети Walmart и начали раскидывать товар и ломать полки.

По имеющимся данным, они также украли часть продукции, в частности, конфеты и чипсы.

В настоящий момент полиция пытается идентифицировать всех участников происшествия.

Ранее стало известно, что группа американских школьников устроила лежачий протест возле Белого дома, требуя введения ограничений на ношение оружия после стрельбы в школе Флориды.