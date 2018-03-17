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В Чикаго школьники разгромили магазин во время акции протеста
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В Чикаго школьники разгромили магазин во время акции протеста 

RT на русском 19 часов назад
Около 60 подростков разгромили магазин в Чикаго во время Национальной школьной акции протеста. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что школьники ворвались в один из магазинов сети Walmart и начали раскидывать товар и ломать полки.
По имеющимся данным, они также украли часть продукции, в частности, конфеты и чипсы.
В настоящий момент полиция пытается идентифицировать всех участников происшествия.
Ранее стало известно, что группа американских школьников устроила лежачий протест возле Белого дома, требуя введения ограничений на ношение оружия после стрельбы в школе Флориды.
RT на русском: последние новости
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