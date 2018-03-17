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Ростуризм: восемь отелей Калининграда завысили цены во время ЧМ-2018
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Ростуризм: восемь отелей Калининграда завысили цены во время ЧМ-2018 

Вести Калининград 20 часов назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде восемь отелей многократно завысили цены во время ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.
Так, некоторые гостиницы превысили норматив на 25%, на 100%. Одна из гостиниц превысила цены практически в 10 раз.
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