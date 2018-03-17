Ростуризм: восемь отелей Калининграда завысили цены во время ЧМ-2018

Калининграде восемь отелей многократно завысили цены во время ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте Ростуризма. Так, некоторые гостиницы превысили норматив на 25%, на 100%. Одна из гостиниц превысила цены практически в 10 раз.