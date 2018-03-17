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Мэрия начала изымать землю под проданными под снос домами на Серафимовича
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Мэрия начала изымать землю под проданными под снос домами на Серафимовича 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Городские власти выпустили постановление об изъятии для муниципальных нужд земли под домами в аварийных домах на 3-ем переулке Серафимовича, 10 и 12 — оно опубликовано в бюллетене мэрии от 15 марта.
Выкупу подлежат участки площадью 1618 и 1914 кв. м соответственно. Вместе с землёй выкупят и находящиеся в аварийных домах жилые помещения — 22 квартиры, комнаты и доли: 13 в доме № 10 и девять в доме № 12.
Постановления будут действовать в течение трёх лет с момента издания.
Дома на 3-ем переулке Серафимовича находятся в квартале, который летом 2016 года продали с торгов для развития застроенной территории компании «ТрестМонтажСтрой». В неё также входил дом по улице Костычева, 23: на этой неделе мэрия объявила торги на его снос, однако фактически дома не существует уже несколько лет. Как пояснили в мэрии, торги касаются работ по демонтажу фундамента, оставшегося после обрушения барака.
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