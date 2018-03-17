Самарские стоматологи проведут акцию «Улыбнись своему здоровью» 

Во вторник, 20 марта, с 9:00 до 13:00 специалисты Самарской областной клинической стоматологической поликлиники проведут тематическую акцию, которая приурочена к Всемирному дню стоматологического здоровья. Всех пациентов в этот день ждёт профессиональный осмотр, по его результатам врачи дадут рекомендации по уходу за полостью рта и вручат специальные стоматологические карты, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Также в этот день на вопросы жителей региона по поводу стоматологического здоровья главврач поликлиники ответит в социальных сетях.