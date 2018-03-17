Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 16 на 17 марта

Успехи ЦСКА в хоккее и баскетболе, борьба с украинскими властями за право россиян голосовать 18 марта, предсказания биткоину, переизбрание председателя КНР и несколько научных открытий.

Российский МИД ответил Украине на заявление о запрете россиянам голосовать 18 марта на территории страны, а посольство РФ в Киеве, отправив в МИД Украины ноту протеста, пообещало принять меры для обеспечения россиянам доступа к голосованию, вопреки угрозам главы украинского МВД

Петр Порошенко сделал в Краматорске несколько громких заявлений — о поддержке Великобритании , безосновательно обвиняющей Россию в химатаке, и о готовности дать отпор девятью граммами свинца каждому, кто придет с мечом.

Председатель КНР Си Цзиньпин единогласно переизбран на пост, с чем его поздравил Владимир Путин , пожелав дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.

Спортсмены ЦСКА праздновали победу в хоккейном и баскетбольном противостояниях.

Аналитик финансовых рынков предупредил о падении курса биткоина ниже 3 000 долларов, если нынешний тренд в поведении криптовалюты продолжится.

А американские нейропсихологи предложили желающим лучшей жизни покинуть нынешнюю, заморозив мозг, тогда как диетологи призвали тщательнее выбирать полезные продукты, чтобы не болеть и не страдать ожирением.