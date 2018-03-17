Полтора миллиона в год. Стали известны зарплаты президентов ФИФА и УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, сколько получает его президент Александер Чеферин . Годовая зарплата словенца (до уплаты налогов) составляет 1,56 миллиона швейцарских франков (1,64 миллиона долларов). Почти такой же доход у главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино​. В 2017 году ему заплатили 1,53 миллиона франков (1,61 миллиона долларов), сообщает АР.

При этом Чеферину не полагаются никакие бонусы. А вот Инфантино по его контракту может претендовать на премиальные. Но в прошлом году их не выплатили — ФИФА понесла убытки в 192 миллиона долларов.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис получил в прошлом году 950 тысяч франков (998 тысяч долларов). Теоретически он может увеличить эту сумму на 35 процентов за счет бонуса. А вот генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура может претендовать на большее — ее зарплата в 2017-м достигла 1,33 миллиона франков (1,4 миллиона).

Президент УЕФА Чеферин также получает суточные от ФИФА как ее вице-президент. Они превышают 300 тысяч долларов. Членам совета ФИФА платят по 250 тысяч долларов.