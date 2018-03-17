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Полтора миллиона в год. Стали известны зарплаты президентов ФИФА и УЕФА
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Полтора миллиона в год. Стали известны зарплаты президентов ФИФА и УЕФА 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, сколько получает его президент Александер Чеферин. Годовая зарплата словенца (до уплаты налогов) составляет 1,56 миллиона швейцарских франков (1,64 миллиона долларов). Почти такой же доход у главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино​. В 2017 году ему заплатили 1,53 миллиона франков (1,61 миллиона долларов), сообщает АР.
При этом Чеферину не полагаются никакие бонусы. А вот Инфантино по его контракту может претендовать на премиальные. Но в прошлом году их не выплатили — ФИФА понесла убытки в 192 миллиона долларов.
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис получил в прошлом году 950 тысяч франков (998 тысяч долларов). Теоретически он может увеличить эту сумму на 35 процентов за счет бонуса. А вот генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура может претендовать на большее — ее зарплата в 2017-м достигла 1,33 миллиона франков (1,4 миллиона).
Президент УЕФА Чеферин также получает суточные от ФИФА как ее вице-президент. Они превышают 300 тысяч долларов. Членам совета ФИФА платят по 250 тысяч долларов.
Каждый из шести вице-президентов УЕФА ежегодно может рассчитывать на 308 тысяч долларов. Другим членам исполкома этой организации платят по 197 тысяч долларов. Никакие премии не предусмотрены. (Александр БОБРОВ)
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