Британские инвесторы купили 49% допвыпуска бондов «Россия-2047» и 22% новых «Россия-2029» 

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Британские инвесторы выкупили 49% дополнительного выпуска суверенных еврооблигаций «Россия-2047» и 22% нового выпуска евробондов «Россия-2029», сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», выступившего организатором размещения.
Минфин России в пятницу разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%.
"Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска «Россия-2047», 20% ушло инвесторам из США, 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов", — рассказал Соловьев.
По его словам, 35% нового выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.
Размещение суверенных евробондов РФ прошло на фоне резкого обострения отношений РФ и Великобритании из-за инцидента в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство.
В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.