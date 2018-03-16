Шеф Пентагона причастен к финансовым махинациям

Министр обороны США Джеймс Мэттис зарабатывал деньги на соучастии в махинациях американской компании «Theranos», основатель которой Элизабет Холмс за один год обманным путем привлекла многомиллионные инвестиции и на текущей неделе заплатила за это крупный штраф. Соответствующее утверждение было опубликовано в пятницу на сайте Vox.

Мэттис вошел в состав совета директоров «Theranos» в 2013 году сразу после выхода в отставку. Он получал на этой должности 150 тысяч долларов в год и продвигал разработки компании, признанные впоследствии фабрикацией.