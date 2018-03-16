Ещё
Шеф Пентагона причастен к финансовым махинациям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шеф Пентагона причастен к финансовым махинациям 

Национальная Служба Новостей 15 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр обороны США Джеймс Мэттис зарабатывал деньги на соучастии в махинациях американской компании «Theranos», основатель которой Элизабет Холмс за один год обманным путем привлекла многомиллионные инвестиции и на текущей неделе заплатила за это крупный штраф. Соответствующее утверждение было опубликовано в пятницу на сайте Vox.
Мэттис вошел в состав совета директоров «Theranos» в 2013 году сразу после выхода в отставку. Он получал на этой должности 150 тысяч долларов в год и продвигал разработки компании, признанные впоследствии фабрикацией.
Мэттис оставил совет директоров «Theranos» 5 января 2017 года, когда в прессе появились многочисленные материалы о скандале вокруг этой компании. Данное обстоятельство не помешало администрации президента Дональда Трампа выдвинуть генерала на пост министра обороны США, передает ТАСС.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Камчатский край в 2,5 раза увеличил объем ввода жилья экономкласса Россия получила список 23 высылаемых из Великобритании дипломатов Президент ФОМ: Отравление Скрипаля тотально на выборы в РФ не повлияет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ256
В Госдуме оценили заявление Порошенко53
Украина пожаловалась в ООН160
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британский Совбез обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение