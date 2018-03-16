Подполье на доверии

Москве открылся первый офис по работе с криптовалютой для физлиц. Как сообщают его организаторы, появившаяся в ТЦ «Таганский пассаж» точка обеспечит «полный спектр услуг по работе с криптовалютой: изучение рынка цифровых денег посредством живого общения с квалифицированными менеджерами, индивидуальный подход, помощь с выбором, покупкой и настройкой кошелька для хранения криптовалюты, безопасность, сопровождение операций и многое другое».

Ну, по поводу эпитетов «первый» и «единственный» организаторы, конечно, погорячились. Не первый и далеко не единственный. Уже как минимум два года кряду то тут, то там на просторах родины прорастают подобные «обменники с консультацией». Где-то тихо и незаметно, только для своих, где-то — с помпой и широким освещением в СМИ. Результат во всех случаях один: поработав месяцок-другой, конторы исчезают в то самое небытие, из которого появились. То ли налоговая с полицией помогают, то ли бизнес-модель не выстреливает. Нынешний стартап (видимо, для того, чтобы обезопасить будущие встречи с людьми в униформе) преподносит себя этакой избой-читальней — приходите, мол, на ликбез, будьте в тренде. Но, думается, обменом, если что, тоже не побрезгует. Да и до альтруистов-просветителей, как выяснилось, организаторам далеко. «Консультация от 3 тысяч, либо комиссия от суммы проводимой сделки», — объяснили по телефону просветители.

В общем, сервис, конечно, так себе, без изюминки. В Канаде вон, один из первых криптообменников подполье на доверии в свое время залудил. Приезжали лет пять назад, рассказывали. Если клиент не хотел раскрывать свою личность, он появлялся возле обменника в нерабочие часы, писал на конвертике номер своего биткоин-кошелька, вкладывал туда деньги, засовывал под дверь и уходил. Первый же пришедший утром операционист по-честному превращал наличку в биткоины и зачислял клиенту на счет. А-ля виртуальный Дикий Запад. Хотя, говорят, работали на совесть, без обмана