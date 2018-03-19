«Эффект Рианны»: певица обрушила котировки Snapchat

Все знают о так называемом «эффекте Опры»: когда ведущая Уинфри рекламирует продукт, а его популярность потом взлетает до небес. Но что насчет «эффекта Рианны »?

В четверг, 15 марта, певица призвала пользователей Snapchat удалить приложение. В результате акции Snap, компании, владеющей приложением, в тот же день упали на 5%. Они снизились еще на 2% в пятницу, прежде чем немного вырасти: в итоге за два дня падение составило 4,7%. А состояние Эвана Шпигеля , сооснователя и CEO Snap, за два дня сократилось почти на $150 млн и сейчас составляет примерно $3,8 млрд

Негодование Рианны вызвало рекламное объявление в Snapchat, в котором пользователей спрашивали, предпочли бы они дать пощечину Рианне или ударить Криса Брауна , бывшего бойфренда певицы, который признал, что бил ее. Компания Snap удалила объявление и в понедельник выпустила официальное заявление, в котором говорилось, что объявление было одобрено по ошибке и противоречило рекламной политике компании.

Но Рианна не удовлетворилась извинениями компании. В четверг утром она разместила в Instagram разгромный отзыв о рекламном объявлении и о приложении. «SNAPCHAT, я знаю, что вы уже в курсе, что вы не самое мое любимое приложение!», — написала она. — «Я бы назвала это невежеством, но я знаю, что вы не так глупы! Вы потратили деньги на создание чего-то, что на международном уровне унижает жертв [домашнего насилия], и превратили это в шутку!»

Это уже не первый раз, когда акции Snap, чья рыночная капитализация сократилась на 25%, до $20,82 млрд, после IPO компании в марте 2017 года, падают после критики со стороны знаменитости. Месяц назад американская модель Кайли Дженнер написала в Twitter, что перестала пользоваться приложением после редизайна, в результате чего цена акций Snap снизилась более чем на 6%, а капитализация компании сократилась на $1,3 млрд

Любые изменения в цене акций Snap немедленно отражаются на состоянии Шпигеля, которому принадлежат 18% компании.

Шпигель основал Snapchat вместе с Бобби Мерфи в 2011 году, Мерфи тогда работал на производителя программного обеспечения Revel Systems, а Шпигель еще учился в колледже. По слухам, третьего сооснователя, Реджи Брауна, вынудили покинуть компанию еще в 2011 году. Он подал иск, потребовав выплаты компенсации «свыше миллиарда долларов», но в 2014 году согласился на $157,5 млн Вскоре после запуска приложение приобрело невероятную популярность — особенно среди миллениалов. Сейчас оно может похвастаться 187 млн активных пользователей в день. Тем не менее, конкуренция со стороны платформ вроде Instagram замедлила его рост. Кажется, что в скандале с участием Рианны компания сама себя наказала, хотя едва ли может себе это позволить.

Перевод Натальи Балабанцевой